Newell's volvió a ganar dos partidos seguidos en el Coloso: no lo hacía desde 2024

Newell's volvió a ganar dos partidos consecutivos en el Coloso Marcelo Bielsa, una racha que no conseguía desde 2024. La Lepra derrotó 1-0 a Deportivo Riestra y luego venció 2-1 a Banfield, ambos encuentros por el Torneo Clausura 2026. Con el triunfo ante el Taladro, el equipo de Frank Kudelka alcanzó además 10 puntos sobre 12 posibles jugando como local.

El antecedente anterior se remontaba a septiembre y octubre de 2024, cuando Newell's superó 1-0 a Tigre y 2-1 a Lanús en el Coloso, con Ricardo Lunari como entrenador. En aquella oportunidad, entre ambos triunfos hubo un empate 3-3 frente a Deportivo Riestra como visitante. Ahora, la Lepra volvió a encadenar dos victorias en casa y recuperó fortaleza ante su público.

La racha adquiere mayor valor porque el equipo rosarino había arrancado el Clausura con una victoria ante Talleres, luego empató con Boca y perdió frente a Defensa y Justicia como visitante. Después llegaron los triunfos sobre Riestra y Banfield, que dejaron a Newell's con una campaña mucho más sólida en casa: tres victorias y un empate en sus cuatro presentaciones como local.