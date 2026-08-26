FOTO: Murió Tim Curry, el inolvidable Pennywise de "It" que también brilló en "Mi pobre angelito 2".

El actor británico Tim Curry murió a los 80 años. El intérprete alcanzó fama internacional por darle vida a Pennywise, el aterrador payaso de la primera adaptación de It, la novela de Stephen King.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al artista al medio estadounidense TMZ. Fuentes policiales citadas por ese portal señalaron que el fallecimiento se produjo durante la noche del martes.

Curry había nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra, y construyó una extensa carrera tanto en el cine como en la televisión y el teatro.

Sin embargo, para varias generaciones de espectadores quedó especialmente asociado a Pennywise, el personaje que interpretó en It, la producción televisiva estrenada en 1990 basada en la popular novela de Stephen King.

Tim Curry como Pennywise: el personaje que marcó una época

La interpretación de Curry convirtió a Pennywise en una de las figuras más recordadas del terror. El payaso era, en realidad, la manifestación de una entidad maligna que aterrorizaba a los habitantes de Derry.

La producción logró una enorme repercusión internacional y tuvo una particular difusión durante los años posteriores a través del VHS. Con el paso del tiempo, la versión protagonizada por Curry se transformó en una referencia para los seguidores de la historia de Stephen King.

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"Pennywise":

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Décadas más tarde, It volvió a la pantalla grande de la mano del director argentino Andy Muschietti, con Bill Skarsgård en el papel de Pennywise. La nueva adaptación volvió a poner al personaje en el centro de la cultura popular y renovó el interés por la versión interpretada por Curry.

De Pennywise a “Mi pobre angelito 2”

Aunque Pennywise fue uno de sus papeles más emblemáticos, Tim Curry tuvo una carrera mucho más amplia y también formó parte de películas que quedaron asociadas al cine popular de los años 90.

Una de ellas fue “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, la exitosa secuela protagonizada por Macaulay Culkin.

En la película, Curry interpretó al conserje del Hotel Plaza, donde Kevin McCallister se hospeda durante su aventura en Nueva York. Aunque su participación fue secundaria, su personaje quedó en la memoria de los espectadores por sus escenas junto al protagonista.

Su filmografía también incluyó títulos como Annie, Clue, Leyenda, La caza al Octubre Rojo, Los tres mosqueteros, Los Ángeles de Charlie, Scary Movie 2 y Kinsey, además de trabajos en televisión y teatro.

El gran salto con “The Rocky Horror Picture Show”

Antes de convertirse en Pennywise, Curry ya había alcanzado reconocimiento por su trabajo teatral y cinematográfico.

Su gran salto llegó con “The Rocky Horror Picture Show”, estrenada en 1975 y basada en el musical The Rocky Horror Show. Curry interpretó al doctor Frank-N-Furter, un personaje que se convirtió en uno de los grandes íconos de su trayectoria.

La película desarrolló con los años un enorme fenómeno de culto. En las funciones, los espectadores llegaron a concurrir disfrazados, llevar accesorios y participar activamente mientras se proyectaba el film.

Los últimos años de Tim Curry

El actor sufrió un derrame cerebral en 2012, después del cual atravesó distintas complicaciones de salud y debió someterse a una cirugía cerebral.

En los últimos años, su aparición pública se redujo considerablemente. En 2025 fue visto en silla de ruedas debido a las dificultades que tenía para caminar.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Curry construyó una carrera marcada por personajes muy diferentes entre sí. Pero su rostro como Pennywise en “It” y su participación en películas como “Mi pobre angelito 2” quedaron entre los trabajos que lo hicieron reconocible para distintas generaciones de espectadores.