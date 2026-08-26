Estos son los árbitros de la fecha 7 del Clausura

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La Liga Profesional designó a los árbitros que impartirán justicia este fin de semana, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División.

Pablo Dóvalo estará a cargo de Boca – Lanús, el viernes a las 21.30 en el regreso del Xeneize a la Bombonera, con Germán Delfino en el VAR.

Mientras que Leandro Rey Hilfer en cancha y Lucas Novelli Sanz en el VAR, controlarán el domingo, desde las 15, la visita de River a Banfield.

El detalle de los jueces de campo y de VAR:

Viernes 28

A las 19, Unión – Sarmiento: Pablo Echavarría / Hernán Mastrángelo

A las 21.30, Boca – Lanús: Pablo Dóvalo / Germán Delfino

Sábado 29

A las 14.45, Riestra – Vélez: Nazareno Arasa / Diego Ceballos

A las 17, Rosario Central – Gimnasia LP: Darío Herrera / José Carreras

A las 19, Huracán – Estudiantes (RC): Yael Falcón Pérez / Silvio Trucco

A las 21.30, Talleres – Central Córdoba: Nicolás Ramírez / Bryan Ferreyra

A las 21.30, Atlético Tucumán – Belgrano: Sebastián Martínez / Salomé Di Iorio

Domingo 30

A las 15, Banfield – River: Leandro Rey Hilfer / Lucas Novelli

A las 17, Argentinos – Aldosivi: Luis Lobo Medina / Nicolás Lamolina

A las 19.15, Independiente – Gimnasia (M): Sebastián Zunino / Adrián Franklin

A las 21.30, Independiente Riv. – Racing: Álvaro Carranza / Hector Paletta

Lunes 31

A las 19, Defensa y Justicia – Platense: Juan Pablo Loustau / Andrés Merlos

A las 19, Estudiantes – Newell’s: Juan Pafundi / Sebastián Habib

A las 21.15, Tigre – Barracas Central: Facundo Tello / Fabrizio Llobet

A las 21.15, Instituto – San Lorenzo: Andrés Gariano / Fernando Echenique