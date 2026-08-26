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Estos son los árbitros de la fecha 7 del Clausura

Pablo Dóvalo dirigirá en la Bombonera al Xeneize contra Lanús y Leandro Rey Hilfer estará en el Sur para Banfield - River.

26/08/2026 | 15:03Redacción Cadena 3

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Pablo Dóvalo en la Boca.

FOTO: Pablo Dóvalo en la Boca.

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La Liga Profesional designó a los árbitros que impartirán justicia este fin de semana, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División.

Pablo Dóvalo estará a cargo de BocaLanús, el viernes a las 21.30 en el regreso del Xeneize a la Bombonera, con Germán Delfino en el VAR.

Mientras que Leandro Rey Hilfer en cancha y Lucas Novelli Sanz en el VAR, controlarán el domingo, desde las 15, la visita de River a Banfield.

El detalle de los jueces de campo y de VAR:

Viernes 28

A las 19, UniónSarmiento: Pablo Echavarría / Hernán Mastrángelo

A las 21.30, BocaLanús: Pablo Dóvalo / Germán Delfino

Sábado 29

A las 14.45, RiestraVélez: Nazareno Arasa / Diego Ceballos

A las 17, Rosario CentralGimnasia LP: Darío Herrera / José Carreras

A las 19, HuracánEstudiantes (RC): Yael Falcón Pérez / Silvio Trucco

A las 21.30, TalleresCentral Córdoba: Nicolás Ramírez / Bryan Ferreyra

A las 21.30, Atlético TucumánBelgrano: Sebastián Martínez / Salomé Di Iorio

Domingo 30

A las 15, BanfieldRiver: Leandro Rey Hilfer / Lucas Novelli

A las 17, ArgentinosAldosivi: Luis Lobo Medina / Nicolás Lamolina

A las 19.15, IndependienteGimnasia (M): Sebastián Zunino / Adrián Franklin

A las 21.30, Independiente Riv.Racing: Álvaro Carranza / Hector Paletta

Lunes 31

A las 19, Defensa y JusticiaPlatense: Juan Pablo Loustau / Andrés Merlos

A las 19, EstudiantesNewell’s: Juan Pafundi / Sebastián Habib

A las 21.15, TigreBarracas Central: Facundo Tello / Fabrizio Llobet

A las 21.15, InstitutoSan Lorenzo: Andrés Gariano / Fernando Echenique

Lectura rápida

¿Qué se designó este fin de semana? Se designaron a los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División.

¿Quién arbitrará el partido de Boca contra Lanús? Pablo Dóvalo arbitrará el partido entre Boca y Lanús.

¿Cuándo se jugará el partido de River contra Banfield? El partido de River contra Banfield se jugará el domingo a las 15.

¿Dónde se jugará el partido de Boca? El partido de Boca se jugará en la Bombonera.

¿Por qué es importante esta designación? Es importante porque define quiénes impartirán justicia en los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura.

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