Alejandro Stoessel se refiere al conflicto con su hija Tini y minimiza el escándalo

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- El empresario y productor Alejandro Stoessel se encuentra en el centro de la controversia tras la revelación de una auditoría que indica que él gestiona la fortuna acumulada por su hija, Tini Stoessel, a lo largo de su carrera artística. Este hecho salió a la luz cuando la cantante expresó su intención de adquirir una casa en Miami, donde planea residir cerca de su futuro esposo Rodrigo De Paul, y se dio cuenta de que no tenía acceso a sus propios ingresos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la auditoría solicitada por la Triple T mostró que Tini no forma parte de ninguna de las sociedades o empresas que manejan los ingresos generados por su imagen, presentaciones y colaboraciones. Esta situación provocó rumores de un distanciamiento familiar, al punto que se especuló que la artista decidió no invitar a sus padres a su boda.

En medio del escándalo que ha conmocionado al ámbito musical argentino, la periodista Pilar Smith se puso en contacto con el entorno de Alejandro, logrando obtener una declaración exclusiva. Restando relevancia a la información divulgada por los medios, el padre de Tini afirmó que "hay muchos inventos" en torno a la situación actual.

"Yo hablé con un amigo de Stoessel, que de hecho me contó que había ido al hematólogo hoy a la tarde y después había hablado con él", reveló Smith en LAM (América TV). "El amigo me dice ‘Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda. Tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse’. Esto, según se informa, está relacionado con el matrimonio y un trámite que involucra a la cantante.

El amigo de Alejandro Stoessel también mencionó que no hay un conflicto real entre el empresario y su hija: "Esto me lo dice un amigo de Alejandro que habló con él. No hay conflictos con él. Si hay una transición, me dicen, pero ellos se hablan".

"Alejandro, hoy cuando volvió de hematólogo, vio muchas noticias y se ríe. Muchas malas interpretaciones y mucho invento"”, concluyó el mensaje de su fuente.