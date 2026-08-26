FOTO: Adolescente apuñala a compañero con un destornillador en Santiago del Estero

Buenos Aires, 26 agosto (NA) – Un adolescente le clavó un destornillador en una pierna a un compañero de escuela durante una discusión en la provincia de Santiago del Estero y el brutal ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El violento episodio tuvo lugar en la puerta de un kiosco ubicado en el cruce de las calles Avellaneda y Urquiza, en la ciudad de La Banda, cuando los adolescentes de la Escuela Técnica N° 2 "Ing. Santiago Barabino" comenzaron a pelear después de clases.

Primero uno de los menores agarró del buzo al otro y le acercó el destornillador en la zona del cuello, por lo que el adolescente se defendió y le pegó una piña en la cara. Ante esta reacción, el otro joven lo atacó y le clavó la herramienta en la pierna derecha.

El kiosco, al quedar frente al colegio, permitió que las autoridades escolares adviertan la situación y den aviso al servicio de emergencias, que trasladó al menor hasta el Centro Integral de Salud Banda, destaca el medio El Liberal.

Mientras se le realizaban los estudios correspondientes para constatar el daño ocasionado por el destornillador, la madre de la víctima radicó la denuncia, por lo que se dio inicio a una investigación, la cual quedó a cargo de la fiscal Virginia Abrate.

Entre las medidas dispuestas por la fiscal se incluyó el relevamiento de las cámaras de seguridad y la toma de testimoniales. También se requirió a las autoridades de la escuela un informe detallado sobre posibles conflictos previos entre los menores.

Acerca del acusado, dicho medio indicó que quedó a disposición de los organismos de protección de niñez conforme a la normativa legal vigente.