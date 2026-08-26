Massa, Giuliano y el mapa del PJ santafesino para pelearle la Casa Gris a Pullaro

Por Hernán Funes

La presencia de Sergio Massa en Rosario debe leerse más allá de la presentación de un libro. Fue, en términos políticos, el lanzamiento de Diego Giuliano como precandidato a gobernador de Santa Fe para 2027.

Massa dejó además una instrucción para el peronismo provincial: volver a la experiencia de 2019. Ese año, después de competir internamente, el justicialismo consiguió ordenar sus distintas vertientes detrás de Omar Perotti y recuperó la Casa Gris tras doce años de gobiernos socialistas. Perotti obtuvo el 42,3% y derrotó a Antonio Bonfatti.

La receta que propone Massa puede resumirse de manera sencilla: discutir hacia adentro, pero llegar unidos a la elección general. El problema es que el PJ santafesino todavía arrastra las consecuencias de lo ocurrido después. Perotti llegó con el peronismo unido, terminó su mandato con el partido fragmentado y en 2023 perdió frente a una coalición opositora mucho más amplia y cohesionada. Maximiliano Pullaro consiguió entonces el 58,4% de los votos, casi el doble que Marcelo Lewandowski, y se quedó además con el control absoluto de la Legislatura, incluyendo Diputados y el Senado, un bastión históricamente peronista.

Por eso la unidad no aparece solamente como una consigna partidaria. Es una necesidad electoral. Para disputarle el gobierno a Pullaro —quien seguramente buscará la reelección— el peronismo deberá reducir la cantidad de ofertas, cerrar heridas y construir una candidatura capaz de convivir con sectores que hoy mantienen diferencias profundas.

Giuliano quedó formalmente instalado en esa carrera. Es abogado constitucionalista, tiene un perfil sobrio y moderado, fue ministro de Transporte de la Nación y cuenta con una estructura nacional detrás. El respaldo de Massa no es un dato menor: lo coloca desde ahora entre los precandidatos competitivos del justicialismo santafesino.

Pero también deberá responder por el pasado político del espacio que integra. La última experiencia nacional del massismo terminó con una inflación anual superior al 200%. En Santa Fe, además, el peronismo carga con las heridas que dejaron la expansión de la violencia narcocriminal en Rosario y la crisis del sistema penitenciario durante su último gobierno provincial, extendido especialmente a las complicidades a nivel federal, que le costaron una indagatoria a María Laura Garrigos de Rébori. Son antecedentes objetivos que cualquier propuesta opositora tendrá que revisar y explicar.

La unidad también obligará a Giuliano a compartir el armado con dirigentes controvertidos. En el encuentro estuvo el senador Armando Traferri, acusado por la Fiscalía de encabezar una asociación ilícita vinculada con el juego clandestino. Traferri rechaza la imputación y conserva su estado de inocencia, pero su presencia representa una incomodidad política para cualquier espacio que pretenda presentarse como renovación. Es probable que el año próximo lo encuentre acusado y camino a juicio oral.

La foto del acto mostró buena parte del mapa peronista: Massa, Germán Martínez, Juan Monteverde, Caren Tepp, Florencia Carignano, Traferri, Alejandra Rodenas y Marcelo Lewandowski, entre otros dirigentes. Fue una demostración importante, aunque todavía insuficiente para hablar de unidad.

Queda por saber qué harán los demás aspirantes. Germán Martínez podría representar al sector de Agustín Rossi. Lewandowski mantiene volumen propio y aparecen señales de acercamiento con el perottismo, con borrador de acuerdo extendido. También existen sectores que impulsan "outsiders", como el empresario y exrugbier Federico Pucciariello, tentado por el sello oficial bajo la conducción de los senadores.

Otro interrogante es cuál será el rol y peso de los intendentes: Pablo Corsalini (Pérez) se mostró en la primera línea, aunque Roly Santacroce (Funes) y otros están cada vez más alejados desde la gestión, construcción y en términos discursivos.

La ausencia más significativa fue la de Omar Perotti y de su núcleo político más cercano. La posición del exgobernador será determinante: no es lo mismo un peronismo dividido en dos grandes espacios que una elección con tres o cuatro candidaturas compitiendo por el mismo electorado. También habrá que observar el comportamiento de los intendentes, cuyo peso territorial puede resultar decisivo.

Giuliano, mientras tanto, eligió confrontar directamente con Pullaro. Uno de los puentes que buscó tender fue con los docentes y sus organizaciones sindicales, enfrentadas con el Gobierno provincial por la política salarial y por el premio a la Asistencia Perfecta. Allí aparece una de las discusiones centrales: el oficialismo exhibe autoridad y continuidad en las clases, mientras una parte de la docencia denuncia pérdida salarial y falta de herramientas para sostener su reclamo.

La candidatura todavía no fue proclamada, pero ya está en la cancha. Giuliano tiene respaldo nacional, estructura y un discurso orientado a reunir las distintas familias del PJ. Ahora deberá demostrar si puede convertir esa foto amplia en una coalición efectiva.

Massa dejó planteada la fórmula: repetir 2019 para evitar otro 2023. La incógnita es si el peronismo santafesino está dispuesto a cerrar sus cicatrices, asumir el costo de sus propias contradicciones y construir una candidatura única para enfrentar a un gobernador que, hasta ahora, conserva la centralidad política de la provincia.

Ah, el ex ministro de Economía y candidato presidencial llegó en sigilo y se fue rápido: evitó así cualquier pregunta o alusión al ostentoso viaje a Barbados. Será para otro momento.