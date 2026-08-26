Trump y Vance liderarán la convención republicana en Texas el próximo mes

La convención de mitad de mandato del Partido Republicano se prepara para ser un evento destacado con la participación de Donald Trump, quien estará presente en ambas noches del encuentro en Dallas los días 9 y 10 de septiembre.

El vicepresidente JD Vance será el orador principal la primera noche, mientras que Trump tomará la palabra el jueves. Este evento, presentado por el Comité Nacional Republicano, busca destacar el éxito de las políticas de Trump y promover a los candidatos del partido en un contexto electoral de gran atención.

Los republicanos, enfrentando un presidente impopular y un aumento en el entusiasmo demócrata, intentarán retratar a sus oponentes como radicales de izquierda, enfocándose en candidatos socialistas del partido opositor que han ganado terreno este año.

Cada jornada incluirá presentaciones de candidatos entre las 6 y 7 de la tarde, donde se presentarán a los postulantes en contiendas competitivas. La primera noche se centrará en temas como recortes de impuestos, atención médica, seguridad fronteriza, comercio y manufactura, incluyendo testimonios de "trabajadores y ciudadanos comunes".

La segunda noche honrará a familias beneficiadas por políticas como la eliminación de impuestos a propinas y esfuerzos para reducir los costos de medicamentos recetados, además de un homenaje al activista derechista asesinado Charlie Kirk. También se conmemorará el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre con la participación de familias de socorristas.

El evento no incluye menciones a políticas exteriores ni a la guerra en Irán, que es un tema sensible para muchos votantes. La convención también intentará captar la atención del ala "MAHA" del partido, con segmentos dedicados a la salud pública y el empoderamiento familiar.

En un contexto donde las transacciones bursátiles por parte de congresistas están en la mira, Trump respalda la prohibición de estas prácticas, a pesar de ser acusado de beneficiarse durante su presidencia.

"Durante dos días llenos de acción, presentaremos los temas definitorios de la agenda de nuestro Partido y de lo que está en juego en noviembre", declaró Joe Gruters, presidente del Comité Nacional Republicano, al anunciar los planes del evento.