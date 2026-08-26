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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, Santa Fe presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 22°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos moderados durante la jornada.

26/08/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de broken clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 62%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1005 hPa.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. El cielo estará mayormente nublado, con algunas interrupciones de sol. Los vientos serán moderados, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable a lo largo del día. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un clima templado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para mañana, jueves 27 de agosto, se espera una mínima de 15° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 28 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo nublado. Finalmente, el domingo 30 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo despejado.

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