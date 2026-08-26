Arruabarrena recupera soldados: Boca espera el regreso de dos futbolistas

Boca apunta a recuperar a Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia durante septiembre. El cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena espera incorporar a ambos futbolistas de manera progresiva al grupo durante las próximas semanas.

El delantero y el volante central permanecen fuera de las canchas por lesiones, y actualmente realizan trabajos de rehabilitación entre el campo y el gimnasio.

Bareiro no juega desde el 9 de mayo, cuando fue titular frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura y sufrió un doble desgarro en el complejo aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo.

Aquella lesión lo dejó afuera de los últimos compromisos de Boca en el primer semestre y también le impidió ser convocado por Gustavo Alfaro para disputar el Mundial 2026 con Paraguay.

El delantero con pasado en San Lorenzo logró comenzar la pretemporada junto al plantel, pero cuando parecía listo para regresar a las canchas apareció un nuevo inconveniente: una hernia de disco lumbar volvió a marginarlo pocos días antes del encuentro frente a Sarmiento por la Copa Argentina.

El atacante se sometió a un bloqueo lumbar y decidió inicialmente evitar una operación, por lo que desde entonces realiza un tratamiento específico para intentar solucionar el problema.

Actualmente ya realiza trabajos livianos sobre el campo, aunque gran parte de su preparación continúa desarrollándose de manera diferenciada y Boca evita establecer una fecha exacta para su vuelta.

La particularidad de este tipo de lesión es que la evolución puede variar considerablemente: Bareiro puede atravesar jornadas sin dolor y volver a sentir molestias importantes en la zona, razón por la cual el cuerpo técnico no pretende acelerar los plazos.

El problema del paraguayo fue incluso uno de los motivos que llevó a Boca a reforzar su ataque durante este mercado con Enner Valencia, ante la imposibilidad de saber cuándo volvería a tener disponible al centrodelantero.

Por su parte, Battaglia no disputó ningún partido oficial durante 2026 y su última aparición fue en diciembre del año pasado, cuando ingresó sobre el final de la semifinal del Torneo Clausura frente a Racing.

Durante la pretemporada se agravó una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho y finalmente debió ser operado el 2 de febrero. Desde entonces atravesó un extenso proceso de recuperación, rehabilitación y fortalecimiento que ya lleva varios meses.

El mediocampista se encuentra trabajando con algunos ejercicios suaves sobre el césped, mientras continúa su recuperación en el gimnasio con el objetivo de volver a tener la musculatura perdida durante la prolongada inactividad.

En Boca consideran que septiembre puede finalmente marcar su regreso al trabajo junto al plantel y posteriormente su vuelta a las convocatorias.

Su recuperación sería especialmente importante para Arruabarrena porque Battaglia puede desempeñarse tanto como mediocampista central como marcador central, dos posiciones en las que el entrenador pretende aumentar sus alternativas para afrontar la etapa decisiva del semestre.

Además, el volante había conseguido transformarse en una pieza importante antes de lesionarse y durante 2025 llegó a disputar todos los minutos de Boca en el Mundial de Clubes.