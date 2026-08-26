Accidente fatal en Vaca Muerta: qué pasó y cómo murieron los dos operarios

Jonathan Meliqueo y Cristian Ariel Latorre fueron los dos operarios petroleros que murieron tras un accidente ocurrido este martes en el bloque Rincón del Mangrullo, en Vaca Muerta, Neuquén.

El hecho se produjo por una falla en una línea de gas de alta presión. Meliqueo murió en el lugar, mientras que Latorre sufrió heridas de gravedad y fue trasladado en un vuelo sanitario hasta una clínica, donde falleció horas más tarde.

La noticia generó conmoción entre familiares, compañeros de trabajo y distintas instituciones de la zona, que expresaron sus condolencias y acompañaron a los allegados de las víctimas.

Latorre estaba casado con Carolina Pereira, docente de la región, y era hermano de Cristina Latorre, también vinculada al ámbito educativo. Su padre, Lisandro Latorre, tiene una reconocida trayectoria en el deporte local como integrante del equipo Deportivo Toro y de la Liga de Veteranos de Fútbol Amateur de Cutral Có-Plaza Huincul.

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Tras conocerse el fallecimiento de los trabajadores, sus compañeros los despidieron con un mensaje en el que destacaron los vínculos de compañerismo y amistad construidos durante los años de trabajo.

“En este difícil momento, queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro abrazo fraterno a sus familiares, seres queridos y allegados”, expresaron.

También señalaron que ambos serán recordados con “cariño, respeto y gratitud” por quienes compartieron con ellos distintos momentos de su vida laboral.

El gremio docente ATEN de Cutral Có y Plaza Huincul también manifestó su acompañamiento a las familias. La organización expresó sus condolencias a Carolina Pereira por la muerte de su esposo y a Cristina Latorre por el fallecimiento de su hermano.

Desde el club Universitario Plaza Huincul, en tanto, enviaron un mensaje de apoyo a la familia de Cristian Ariel Latorre y a quienes compartieron actividades con él.

La Liga de Veteranos de Fútbol Amateur de Cutral Có-Plaza Huincul también se sumó a las muestras de pesar y acompañó especialmente a Lisandro Latorre por la muerte de su hijo.

Cómo ocurrió el accidente en Vaca Muerta

El accidente tuvo lugar en el área de Rincón del Mangrullo, un bloque de más de 180 kilómetros cuadrados ubicado en las cercanías de Añelo y administrado en partes iguales por YPF y Pampa Energía.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el incidente se originó por la rotura de un caño de 12 pulgadas perteneciente a una línea de gas de alta presión.

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Así fue el accidente en Vaca Muerta en el que murieron dos operarios. Ocurrió este martes en el bloque Rincón del Mangrullo, cerca de Añelo, en Neuquén.



De acuerdo a los primeros datos difundidos, el incidente se produjo porque un caño de 12 pulgadas reventó.



Además, un pedazo… pic.twitter.com/Edujdtut5f — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 26, 2026

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La falla provocó que el gas ingresara con una fuerza importante a una trampa receptora y que una pieza metálica se desprendiera. El elemento impactó directamente contra Meliqueo, quien murió en el acto.

Latorre resultó gravemente herido y fue evacuado por vía aérea a un centro médico. Sin embargo, pese al traslado, falleció durante la noche del martes.

La empresa operadora informó que activó los protocolos de emergencia para controlar la situación en el yacimiento y expresó su acompañamiento a los familiares de los trabajadores fallecidos.

Por su parte, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa puso a disposición su estructura sanitaria para asistir ante la emergencia. La organización aclaró que ninguno de los dos trabajadores pertenecía al convenio colectivo de la actividad.