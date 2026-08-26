Rechazaron en Diputados el pedido para debatir el endeudamiento de las familias

FOTO: Extensa sesión este miércoles en la Cámara de Diputados. (Foto: archivo/NA)

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles incorporar al temario de la sesión un debate sobre la mora y el creciente endeudamiento de las familias argentinas.

El pedido fue impulsado por Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Germán Martínez, de Unión por la Patria, mediante una moción de apartamiento del reglamento.

La propuesta obtuvo 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones. Aunque reunió más adhesiones que rechazos, no alcanzó la mayoría especial requerida para modificar el orden del día. La UCR y Producción y Trabajo estuvieron entre los bloques que se abstuvieron. La votación fue confirmada durante la sesión.

Juliano enumeró diferentes iniciativas presentadas por bloques opositores y destacó que varias no representan un costo fiscal. Según sostuvo, los proyectos buscan ofrecer respuestas a casi seis millones de personas afectadas por problemas para pagar sus deudas.

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El diputado reclamó que las comisiones correspondientes comiencen a analizar las propuestas, entre las que se encuentran distintos mecanismos para aliviar la situación de deudores y prevenir el sobreendeudamiento.

Por su parte, Martínez afirmó que se trató del quinto intento de llevar la problemática al recinto y estimó que el universo de argentinos endeudados se acerca a los 20 millones.

El jefe del bloque de Unión por la Patria cuestionó la falta de tratamiento legislativo y rechazó la posición de sectores oficialistas que consideran que el Estado no debe intervenir en las relaciones financieras entre privados.

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• Una sesión con proyectos económicos clave

El pedido opositor se realizó al comienzo de una extensa sesión en la que el oficialismo busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.

La primera iniciativa apunta a restringir el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria, mientras que la segunda procura facilitar la formalización de ahorros no declarados.

El temario incluye también la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

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Informe de Ariel Rodríguez.