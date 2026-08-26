FOTO: "Súper Niño": cómo puede cambiar el clima en Argentina y qué se espera hasta octubre

Argentina atraviesa un período de mayor variabilidad meteorológica por la intensificación del fenómeno de El Niño, cuyas condiciones comenzaron a fortalecerse durante agosto y podrían mantenerse, al menos, hasta octubre.

El fenómeno ya genera cambios en el patrón climático del país y los especialistas advierten que sus efectos podrían extenderse durante varios meses. Sin embargo, esto no significa que toda la Argentina vaya a registrar lluvias de manera permanente: el impacto será diferente según la región y la evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas.

Uno de los principales factores observados es el ingreso frecuente de sistemas de baja presión desde el Pacífico sur, que favorecen episodios de inestabilidad, precipitaciones y nevadas especialmente en la Patagonia.

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A esto se suma un escenario de mayor disponibilidad de humedad en distintas zonas del país, que podría favorecer lluvias más abundantes y crecidas de algunos cursos de agua.

Qué es el “Súper Niño” y por qué preocupa

De acuerdo con un informe del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires citado en el reporte, existe más de un 90% de probabilidad de que el actual evento alcance una intensidad “muy fuerte”.

El escenario genera especial atención en la provincia de Buenos Aires debido a la cantidad de agua acumulada en los suelos, que reduce la capacidad de absorción ante nuevos episodios de lluvias importantes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también señaló que el fenómeno de El Niño se encuentra en una etapa de intensificación. En sus informes destacó que los episodios de este tipo pueden generar patrones particulares de lluvias y temperaturas sobre la Argentina.

El impacto que podría tener en los ríos argentinos

El geólogo Federico Isla explicó que los efectos del fenómeno ya pueden observarse en algunos cursos de agua de la región.

“El Niño ya está llegando, ya tenemos crecidas en el Iguazú, en las cataratas, tenemos inundaciones del río Uruguay”, sostuvo en diálogo con LN+.

El especialista recordó además antecedentes de eventos de El Niño que tuvieron consecuencias importantes sobre el territorio argentino. Mencionó particularmente los episodios de 1982, 1987 y 2024, aunque aclaró que este último tuvo un impacto menor en el país.

Para explicar el mecanismo, Isla señaló que se trata de “una gran cantidad de humedad que se transporta en el Pacífico de oeste a este”.

Según detalló, esa dinámica puede afectar las cuencas cordilleranas de Ecuador, Perú y Chile y también influir sobre los ríos que nacen en la cordillera y atraviesan distintos sectores de Sudamérica.

El especialista planteó además un posible escenario de grandes inundaciones en la región del Paraná, con consecuencias para el Delta y zonas cercanas a Buenos Aires.

“Lo que puede haber acá son grandes inundaciones que bajen por el Paraná y puedan bloquear gran parte de lo que es el delta entrerriano”, explicó.

También advirtió sobre la posibilidad de que la acumulación de vegetación acuática genere dificultades en algunos sectores: “Puede haber camalotes que tapen los accesos de los puertos deportivos de Buenos Aires y todo el Gran Buenos Aires.”

Qué dicen los especialistas sobre los próximos meses

Las proyecciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) anticipan un escenario caracterizado por un régimen de lluvias elevado y temperaturas superiores a las habituales en determinados períodos.

En una jornada técnica realizada en la Sociedad Rural de Azul, especialistas analizaron las perspectivas climáticas para la campaña agrícola 2026-27 y recomendaron tomar medidas de manejo para anticiparse a las condiciones que podría generar El Niño.

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN), explicó que el fenómeno presenta actualmente una intensidad que podría ubicarse entre moderada y fuerte.

“Se está desarrollando el fenómeno climático Niño que, acorde a la proyección más reciente, tendría una intensidad de moderado a fuerte y un desarrollo hasta al menos finales del verano de 2027”, señaló.

De esta manera, el impacto podría prolongarse más allá de octubre y extenderse durante los próximos meses, aunque con comportamientos diferentes de acuerdo con cada región.

Por qué El Niño no afecta igual a todo el país

Uno de los puntos centrales de las proyecciones es que no existe un único patrón de El Niño que se reproduzca de la misma manera en todo el territorio argentino.

Mercuri explicó que el fenómeno tampoco tiene un efecto uniforme a nivel mundial debido a la interacción entre las condiciones de los distintos océanos y la atmósfera.

“El Niño impacta de manera diferente en los distintos continentes y regiones porque no todos los océanos se calientan de manera simultánea”, explicó.

Por eso, el fortalecimiento del fenómeno no permite anticipar que habrá lluvias permanentes o inundaciones generalizadas en toda la Argentina. La evolución dependerá de cómo se combinen El Niño, la circulación atmosférica y las condiciones particulares de cada región.

En los próximos meses, el monitoreo de lluvias, temperaturas y niveles de los principales ríos será clave para determinar el verdadero alcance de este fenómeno climático y sus posibles consecuencias sobre el territorio argentino.