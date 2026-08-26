FOTO: El Niño podría convertirse en el fenómeno más intenso de la historia en Argentina

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha estimado que hay más de un 90% de probabilidad de que el fenómeno El Niño alcance una categoría fuerte en la Argentina.

En este contexto, la Agencia Noticias Argentinas entrevistó a Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, para analizar el impacto que El Niño podría tener en el país, las regiones más vulnerables y las medidas a tomar para mitigar sus efectos. La especialista advirtió que los eventos extremos son cada vez más frecuentes e intensos.

A continuación, se presentan los principales fragmentos de la entrevista.

- ¿Qué relación existe entre El Niño y las lluvias extremas?

- El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se caracteriza por cambios en la temperatura del océano Pacífico ecuatorial. Tiene tres fases: fría (La Niña), neutral y cálida (El Niño). Durante esta última, la temperatura del océano aumenta, lo que afecta los patrones climáticos globales. Las variaciones en el Pacífico generan interacciones con la atmósfera, alterando la circulación global y produciendo distintos efectos en el clima.

- ¿Qué efectos puede generar ese cambio en los patrones de circulación?

- Dependiendo de la región, El Niño puede provocar mayores precipitaciones o sequías, lo que conlleva riesgos diversos. En zonas más secas, aumenta el riesgo de incendios, mientras que en áreas con más humedad, como en nuestro caso, se presentan riesgos de inundaciones y crecidas de ríos.

- ¿Cómo se manifiesta este fenómeno en la Argentina?

- Las regiones más vulnerables son principalmente el Litoral, que abarca gran parte de la cuenca del Plata, así como el centro y norte del país. En la Pampa Húmeda, el riesgo de anegamientos por fuertes lluvias también es significativo. En Cuyo, aunque la dinámica es diferente, el fenómeno puede traer mayores nevadas en los Andes centrales, lo que incrementa el caudal de los ríos durante el verano.

- ¿Qué avances hubo en los últimos años para prevenir los impactos negativos de El Niño?

- Se han realizado importantes avances en simulaciones numéricas y en modelos de mayor resolución que representan mejor la variabilidad climática global. Además, se ha reconocido la diversidad de los eventos de El Niño, lo que permite entender mejor cómo interactúan con otros fenómenos climáticos.

- Más allá del pronóstico, ¿cuál es el desafío más importante en este contexto?

- Es crucial mejorar la información que se proporciona a los tomadores de decisiones y la comunicación desde las autoridades hasta el territorio. Fortalecer el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional es esencial, especialmente en un contexto donde los eventos extremos son más frecuentes debido al cambio climático y a la probabilidad de intensas precipitaciones.

Agencia NA