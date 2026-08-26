Tres reyes olvidados podrían cambiar la historia de la antigua Asiria

Durante más de un siglo, los estudiosos del Imperio Asirio consideraron la Lista de Reyes Asirios (AKL) como el registro estándar de los gobernantes del reino y el orden de sus reinados, especialmente en las fases posteriores de la historia asiria.

Un reciente estudio publicado en el Journal of Cuneiform Studies, titulado "Tres Nuevos Reyes de Asiria", argumentó que la AKL podría no ser tan completa o políticamente neutral como se había asumido anteriormente. Los investigadores Alexander Johannes Edmonds y Eckart Frahm identificaron tres gobernantes que no aparecen en la lista, pero cuyos reinados pueden reconstruirse a partir de otras evidencias sobrevivientes.

Sus hallazgos sugieren que "la historia política temprana neo-asiria fue mucho más caótica, pero también más interesante, de lo que se había reconocido hasta ahora".

Un rey rival tras un eclipse solar

El primer gobernante olvidado identificado por Edmonds y Frahm utilizó el nombre de Tiglath-pileser, aparentemente adoptando el nombre de un rey asirio anterior. Este Tiglath-pileser parece haber gobernado al mismo tiempo que el rey oficialmente reconocido Aššur-dan III, quien también era su sobrino. Intentó destituir a Aššur-dan III tras un eclipse solar que habría tenido un gran significado político y religioso en el mundo antiguo.

La evidencia de su administración se conserva en una tablilla de arcilla que actualmente se encuentra en el Museo Británico. Esta tablilla registra un decreto real e indica que Tiglath-pileser probablemente gobernó aproximadamente entre 763 y 762 a.C. antes de ser depuesto.

Un segundo rey ausente

La evidencia de otro gobernante olvidado proviene de una estela descubierta en 1894 en Tell 'Abta, Irak. Durante años, los investigadores debatieron por qué el nombre del rey asirio originalmente asociado con el monumento fue sobreescrito con el nombre de otro "Tiglath-pileser". Edmonds y Frahm argumentaron que este rompecabezas de larga data puede explicarse al agregar otro gobernante a la secuencia real, proponiendo que un rey llamado Shalmaneser gobernó inmediatamente antes de que Tiglath-pileser III asumiera el poder en 745 a.C.

Un Aššur-uballi? olvidado

El tercer caso se centra en un gobernante llamado Aššur-uballi?. Un texto cuneiforme atribuido al rey Tukulti-Ninurta II se refiere a un recipiente de libación que originalmente había sido creado por Tukulti-Ninurta I y fue restaurado más tarde por Aššur-uballi?. Sin embargo, la AKL no lista a ningún rey con ese nombre entre los reinados de Tukulti-Ninurta I y Tukulti-Ninurta II.

Edmonds y Frahm sugirieron que un Aššur-uballi? previamente no reconocido gobernó entre 913 y 912 a.C. Su existencia explicaría la referencia en la tablilla y podría también aclarar la identidad de una figura real mostrada en una estatua descubierta en Aššur. La estatua está gravemente dañada, con la cabeza removida y sus brazos y emblemas reales desgastados.

Repensando la Lista de Reyes Asirios

La posible existencia de estos tres gobernantes plantea preguntas más amplias sobre el propósito real de la Lista de Reyes Asirios. En lugar de servir como "una obra cronográfica imparcial", los investigadores sugirieron que podría haber funcionado como "un canon legitimador de reyes, que fue actualizado periódicamente para eliminar a gobernantes neo-asirios de corta duración o paralelos".

Esta posibilidad brinda a los historiadores una nueva forma de interpretar la AKL y los motivos políticos detrás de ella. Edmonds y Frahm se preguntaron: "¿Qué y quién determinó la 'canonicidad' de un rey? ¿Cómo se entrelazó esto con la memoria cultural asiria o las nociones de realeza? ¿Fue la función de la AKL en absoluto práctica, o solo ceremonial?".

Con tres historias reales previamente ocultas ahora a la vista, la Lista de Reyes Asirios se ha convertido en un nuevo tema de investigación. Los hallazgos hacen que la historia política temprana del Imperio Asirio sea más complicada de lo que los académicos habían creído, pero también mucho más reveladora. Al exponer posibles vacíos en el registro oficial de reyes de Asiria, Edmonds y Frahm ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo la legitimidad política y la memoria histórica pueden haber moldeado la narrativa del primer gran imperio del mundo.