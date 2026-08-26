Los genes podrían influir en el aumento del colesterol por dietas bajas en carbohidratos

Las dietas bajas en carbohidratos han ganado popularidad, pero sus efectos sobre el colesterol no son uniformes. Mientras que algunas personas no experimentan cambios significativos, otras observan un aumento considerable. Un nuevo estudio sugiere que la genética podría ser un factor clave en esta variabilidad.

La investigación indica que el consumo de grasas saturadas, que a menudo es mayor en algunas dietas bajas en carbohidratos, puede interactuar con la predisposición genética de una persona para elevar el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), un importante factor de riesgo para enfermedades cardíacas. Este hallazgo podría explicar por qué dos personas que siguen dietas similares pueden tener respuestas muy diferentes en sus niveles de colesterol.

"Nuestros hallazgos sugieren que algunos individuos pueden ser más sensibles a los efectos elevadores del colesterol LDL de las grasas saturadas, especialmente en el contexto de una dieta baja en carbohidratos, debido a su perfil genético", afirmó Alexa Barad, PhD, RDN, investigadora postdoctoral en la Escuela de Medicina de Stanford. Barad presentó estos resultados en NUTRITION 2026, la reunión anual de la American Society for Nutrition.

Barad añadió: "Estos hallazgos destacan que existe una verdadera heterogeneidad en cómo las personas responden a la dieta. A veces, las conversaciones sobre alimentación pueden simplificarse en exceso. Una persona podría afirmar: 'Las dietas bajas en carbohidratos siempre elevan el colesterol LDL', mientras que otra podría decir: 'Mi colesterol LDL no cambió en absoluto'. Nuestros hallazgos sugieren que ambas experiencias pueden ser ciertas, dependiendo, al menos en parte, del perfil genético de cada individuo".

Impacto de las dietas bajas en carbohidratos

Investigaciones anteriores han encontrado que las dietas bajas en carbohidratos pueden ayudar a algunas personas a perder peso y mejorar el control del azúcar en sangre, aunque su impacto sobre el colesterol LDL ha sido inconsistente.

Los investigadores quisieron determinar si la información genética podría ayudar a identificar a las personas que tienen más probabilidades de beneficiarse de una reducción en el consumo de carbohidratos y aquellas que podrían experimentar un aumento potencialmente peligroso en el colesterol LDL.

El análisis utilizó datos del ensayo controlado aleatorio DIETFITS, que involucró a más de 600 adultos que siguieron una dieta saludable baja en carbohidratos o una dieta saludable baja en grasas durante un año. El ensayo original no encontró ventajas significativas para ninguna de las dietas en cuanto a la pérdida de peso.

Para el nuevo análisis, los investigadores se centraron en 431 participantes de DIETFITS para los cuales se disponía de datos genéticos. Examinaron cómo el genotipo, el consumo de grasas saturadas, el tipo de dieta y los cambios en el colesterol LDL desde la línea base hasta los seis meses estaban relacionados.

Relación entre genética y aumento del LDL

Entre los participantes asignados a la dieta baja en carbohidratos, aquellos con predisposición genética a niveles altos de LDL eran más propensos a experimentar un aumento. Los investigadores encontraron que una mayor sensibilidad a las grasas saturadas parecía impulsar este patrón. Los participantes con mayor riesgo genético mostraron los mayores aumentos de LDL al consumir más grasas saturadas, relación que no se observó en quienes seguían la dieta baja en grasas.

A diferencia de estudios anteriores que examinaron solo variantes genéticas individuales, los investigadores combinaron miles de variantes a lo largo del genoma (creando lo que se conoce como un puntaje poligénico). Esto les permitió estimar la tendencia genética general de cada participante hacia niveles más altos o más bajos de colesterol LDL.

Barad comentó que los puntajes poligénicos podrían ayudar a los clínicos a identificar a las personas que son más propensas a experimentar cambios desfavorables en el colesterol tras ciertas modificaciones dietéticas.

La importancia de monitorear el colesterol

No se requiere una prueba genética para extraer una lección práctica de los hallazgos. Barad destacó que las personas pueden reaccionar de manera muy diferente a un mismo cambio dietético, lo que hace importante monitorear cómo responde el cuerpo de cada individuo, en lugar de asumir que una dieta particular producirá los mismos resultados para todos.

Se necesitarán más investigaciones para confirmar los resultados y determinar si son aplicables a poblaciones más diversas. Las pautas dietéticas actuales generalmente recomiendan mantener la grasa saturada por debajo del 10% de las calorías diarias y optar por grasas insaturadas cuando sea posible. Para quienes siguen una dieta baja en carbohidratos, Barad sugirió enfatizar fuentes como nueces, semillas, aceite de oliva y aguacate, en lugar de alimentos ricos en grasas saturadas, como mantequilla, sebo, cortes de carne grasos y carnes procesadas. Hacer esto podría ayudar a reducir el riesgo de una respuesta desfavorable en el colesterol.

El ensayo DIETFITS fue financiado por la subvención 1R01DK091831 del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales; subvenciones 1K12GM088033 y T32HL007034 del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre; y el Premio de Ciencias Clínicas y Translacionales de Stanford, subvención UL1TR001085 de los Institutos Nacionales de Salud. La Dra. Alexa Barad fue apoyada por la Beca Postdoctoral de la Asociación Americana del Corazón (26POST1542318). El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de los Institutos Nacionales de Salud u otros financiadores.

Se debe tener en cuenta que los resúmenes presentados en NUTRITION 2026 fueron evaluados y seleccionados por un comité de expertos, pero no han pasado generalmente por el mismo proceso de revisión por pares requerido para su publicación en una revista científica. Por lo tanto, los hallazgos presentados deben considerarse preliminares hasta que se disponga de una publicación revisada por pares.