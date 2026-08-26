Tragedia en Islamabad: incendio en hospital deja 14 bebés fallecidos

FOTO: Incendio en sala de recién nacidos de hospital en Islamabad mata a 14 bebés, según funcionarios

ISLAMABAD — Un incendio devastador se desató en la mañana del miércoles en una sala de recién nacidos de un hospital gubernamental en la capital de Pakistán, resultando en la muerte de 14 bebés, según informaron autoridades del hospital y del gobierno.

En el momento del incidente, había al menos 15 recién nacidos en la sala del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, de los cuales uno logró ser rescatado, indicaron fuentes hospitalarias. Los servicios de emergencia recibieron el aviso del siniestro alrededor de las 6:45 de la mañana, aparentemente provocado por la explosión de un compresor de aire acondicionado en la sala, que forma parte del área de ginecología del hospital.

Los bomberos llegaron rápidamente al lugar y lograron extinguir las llamas, mientras que los rescatistas realizaban tareas de enfriamiento en el área afectada, según reportes de medios locales. Un portavoz del hospital no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la tragedia.

El primer ministro Shehbaz Sharif expresó su profunda tristeza por las muertes y exigió una investigación inmediata sobre el incidente. Un comunicado oficial confirmó el trágico saldo de 14 recién nacidos fallecidos, y el primer ministro subrayó: "Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable".