X envía carta de cese y desistimiento a Nitter por supuesta recolección de datos

X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, envió recientemente cartas de cese y desistimiento a Nitter, un proyecto de código abierto que permite a los usuarios leer publicaciones de X sin necesidad de iniciar sesión o abrir la aplicación de X. Esta noticia fue anunciada a través de un breve mensaje publicado en el sitio web de Nitter, y se produce tras intentos previos de X por desactivar Nitter mediante medios técnicos.

El servicio también alimenta una serie de otros sitios, como XCancel, que permiten a los usuarios ver publicaciones de X directamente. Este no es el primer intento de X por cerrar Nitter. En 2024, la instancia principal de Nitter, Nitter.net, se desactivó temporalmente después de que X impusiera nuevas restricciones a su API.

Nitter funcionaba al obtener publicaciones públicas de X y eliminar anuncios, cookies de seguimiento y JavaScript, ofreciendo a los usuarios una forma limpia y libre de desorden para leer publicaciones sin una cuenta o la aplicación. Después de esa represión, quienes deseaban alojar una instancia de Nitter debían conectarla a una cuenta real de X, según la página de GitHub del proyecto. A pesar de las restricciones, el desarrollo se reanudó y las instancias de Nitter volvieron a estar en línea.

Esta vez, X está trabajando para cerrar Nitter y sus instancias a través de medios legales. El sitio web de Nitter indica que el proyecto Nitter.net está fuera de línea mientras su creador busca asesoramiento legal tras recibir una carta de cese y desistimiento. El creador, un desarrollador que usa el seudónimo Zedeus, informó a TechCrunch por correo electrónico que otras instancias de Nitter recibieron cartas similares.

En el sitio web de Nitter, actualmente se puede leer el siguiente mensaje:

El 24 de agosto de 2026 se enviaron cartas de cese y desistimiento por parte de X Corp, exigiendo el cierre permanente de las instancias de Nitter y el repositorio del proyecto.

Nitter.net está fuera de línea y el desarrollo se ha detenido por el momento. Estoy buscando asesoramiento legal y no comentaré más sobre los detalles por ahora.

Gracias a todos los que usaron, alojaron, empaquetaron, donaron y contribuyeron a Nitter durante los últimos siete años.

La carta de X, que TechCrunch ha visto, acusa a Nitter de un "uso ilegal y eludir la API de X y los datos asociados", a través de su servicio, afirmando que X tiene pruebas de que Nitter recolectó datos de X y accedió a cuentas y tokens de sesión de X en violación de las reglas de X.

Los abogados de X afirmaron que las acciones violan "diversas leyes estatales y federales, incluyendo, pero no limitándose a, la Ley de Acceso Daños por Computadora de Texas (§ 143.001 y § 33.02) y la Ley Lanham (15 U.S.C. §§ 1114, 1125)". La carta otorgó a Nitter hasta las 5 p.m. EST del 25 de agosto para cerrar.

X no está solo en la vigilancia de supuestos recolectores de datos. Meta ha llevado a juicio a numerosos recolectores de datos, y la mayoría de las redes sociales más grandes hoy en día restringen el uso de lectores de terceros, obligando a los usuarios a iniciar sesión y acceder al contenido del sitio a través de la aplicación oficial, donde pueden ser rastreados y se les muestran anuncios personalizados.

Este es un desarrollo desafortunado para quienes desean seguir las publicaciones de ciertas personas en X sin una cuenta. Ahora esas personas deberán renunciar a ese acceso o, como espera X, crear una cuenta e iniciar sesión.