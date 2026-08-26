X envía carta de cese y desistimiento a Nitter por supuesta recolección de datos
X ha enviado cartas de cese y desistimiento a Nitter, un proyecto de código abierto que permite acceder a publicaciones de X sin necesidad de iniciar sesión, exigiendo la eliminación de sus instancias y repositorio.
FOTO: X envía carta de cese y desistimiento a Nitter por supuesta recolección de datos
X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, envió recientemente cartas de cese y desistimiento a Nitter, un proyecto de código abierto que permite a los usuarios leer publicaciones de X sin necesidad de iniciar sesión o abrir la aplicación de X. Esta noticia fue anunciada a través de un breve mensaje publicado en el sitio web de Nitter, y se produce tras intentos previos de X por desactivar Nitter mediante medios técnicos.
El servicio también alimenta una serie de otros sitios, como XCancel, que permiten a los usuarios ver publicaciones de X directamente. Este no es el primer intento de X por cerrar Nitter. En 2024, la instancia principal de Nitter, Nitter.net, se desactivó temporalmente después de que X impusiera nuevas restricciones a su API.
Nitter funcionaba al obtener publicaciones públicas de X y eliminar anuncios, cookies de seguimiento y JavaScript, ofreciendo a los usuarios una forma limpia y libre de desorden para leer publicaciones sin una cuenta o la aplicación. Después de esa represión, quienes deseaban alojar una instancia de Nitter debían conectarla a una cuenta real de X, según la página de GitHub del proyecto. A pesar de las restricciones, el desarrollo se reanudó y las instancias de Nitter volvieron a estar en línea.
Esta vez, X está trabajando para cerrar Nitter y sus instancias a través de medios legales. El sitio web de Nitter indica que el proyecto Nitter.net está fuera de línea mientras su creador busca asesoramiento legal tras recibir una carta de cese y desistimiento. El creador, un desarrollador que usa el seudónimo Zedeus, informó a TechCrunch por correo electrónico que otras instancias de Nitter recibieron cartas similares.
En el sitio web de Nitter, actualmente se puede leer el siguiente mensaje:
El 24 de agosto de 2026 se enviaron cartas de cese y desistimiento por parte de X Corp, exigiendo el cierre permanente de las instancias de Nitter y el repositorio del proyecto.
Nitter.net está fuera de línea y el desarrollo se ha detenido por el momento. Estoy buscando asesoramiento legal y no comentaré más sobre los detalles por ahora.
Gracias a todos los que usaron, alojaron, empaquetaron, donaron y contribuyeron a Nitter durante los últimos siete años.
La carta de X, que TechCrunch ha visto, acusa a Nitter de un "uso ilegal y eludir la API de X y los datos asociados", a través de su servicio, afirmando que X tiene pruebas de que Nitter recolectó datos de X y accedió a cuentas y tokens de sesión de X en violación de las reglas de X.
Los abogados de X afirmaron que las acciones violan "diversas leyes estatales y federales, incluyendo, pero no limitándose a, la Ley de Acceso Daños por Computadora de Texas (§ 143.001 y § 33.02) y la Ley Lanham (15 U.S.C. §§ 1114, 1125)". La carta otorgó a Nitter hasta las 5 p.m. EST del 25 de agosto para cerrar.
X no está solo en la vigilancia de supuestos recolectores de datos. Meta ha llevado a juicio a numerosos recolectores de datos, y la mayoría de las redes sociales más grandes hoy en día restringen el uso de lectores de terceros, obligando a los usuarios a iniciar sesión y acceder al contenido del sitio a través de la aplicación oficial, donde pueden ser rastreados y se les muestran anuncios personalizados.
Este es un desarrollo desafortunado para quienes desean seguir las publicaciones de ciertas personas en X sin una cuenta. Ahora esas personas deberán renunciar a ese acceso o, como espera X, crear una cuenta e iniciar sesión.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Nitter?
X envió cartas de cese y desistimiento a Nitter exigiendo el cierre de sus instancias y repositorio.
¿Quién envió la carta?
X Corp envió la carta de cese y desistimiento a Nitter.
¿Cuándo se envió la carta?
La carta fue enviada el 24 de agosto de 2026.
¿Dónde está Nitter ahora?
Nitter.net está fuera de línea mientras su creador busca asesoramiento legal.
¿Por qué se envió la carta?
Se acusó a Nitter de eludir la API de X y de recolectar datos de usuarios sin autorización.