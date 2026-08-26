El tifón Saudel avanza hacia el oeste tras impactar en islas del suroeste japonés

TOKIO — Un tifón de gran magnitud se desplazaba el miércoles hacia el oeste sobre el mar de China Oriental, después de haber afectado a Okinawa y otras islas remotas del suroeste de Japón. El fenómeno meteorológico provocó apagones, cancelaciones de vuelos y generó preocupación por posibles deslizamientos de tierra. Según informes, al menos dos personas sufrieron heridas leves.

El tifón, conocido como Saudel, se encontraba a aproximadamente 180 kilómetros (112 millas) al noroeste de la isla de Okinoerabu, con vientos que alcanzaban los 144 kilómetros por hora (89 millas por hora) a última hora de la mañana del miércoles. Se esperaba que el tifón continuara su trayectoria hacia la costa oriental de China, según indicó la Agencia Meteorológica de Japón.

Las autoridades informaron que dos personas resultaron con lesiones menores como resultado del impacto del tifón. Una mujer de 78 años sufrió una contusión en la cabeza tras caer al suelo en la ciudad de Uruma, en Okinawa, empujada por fuertes ráfagas de viento. En la isla de Amamioshima, otra mujer de alrededor de 70 años se cayó por las escaleras durante un apagón provocado por el tifón, según reportó la televisora pública NHK.

El tifón también ocasionó la cancelación de aproximadamente 150 vuelos desde y hacia el aeropuerto de Naha, en Okinawa. Además, más de 30.000 hogares en la prefectura de Kagoshima, que incluye la región de Amami, se quedaron sin electricidad, según informó Kyushu Electric Power Co..

En las últimas 24 horas, se registraron más de 23 centímetros (9 pulgadas) de lluvia en la región de Amami. La Agencia Meteorológica de Japón prevé que se acumulen precipitaciones adicionales de hasta 10 centímetros (3,9 pulgadas) en esa área y de hasta 12 centímetros (4,7 pulgadas) en Okinawa hasta el mediodía del jueves.

Por otro lado, la agencia emitió una advertencia por deslizamientos de tierra para la región de Amami, dada la magnitud de las lluvias y los vientos.