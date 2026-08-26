Estados Unidos y Canadá enfrentan una tensa guerra comercial con aranceles recíprocos

FOTO: EEUU y Canadá podrían dar marcha atrás en guerra comercial sin cuartel. No está claro que lo hagan

WASHINGTON — La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá ha escalado recientemente, con ambos países imponiéndose nuevos aranceles de manera recíproca. A pesar de la retórica intensa que proviene de ambos lados, analistas creen que estos aliados históricos podrían eventualmente alcanzar un acuerdo para evitar un conflicto que ninguno de los dos desea realmente.

El panorama de negociación se tornó oscuro el pasado martes, cuando el primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió a los nuevos aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos sobre ciertos productos canadienses. En represalia, Carney anunció la misma medida sobre importaciones estadounidenses valoradas en alrededor de 20.000 millones de dólares, que incluye acero, productos lácteos, electrodomésticos y maquinaria agrícola.

"Estás en guerra cuando te atacan. A nosotros nos atacaron", declaró Carney, quien asumió el cargo el año pasado con la promesa de enfrentar al presidente Donald Trump.

Por su parte, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, expresó su disposición a ir más allá, sugiriendo la suspensión del envío de electricidad y minerales críticos a Estados Unidos.

La situación se agravó cuando Trump anunció su intención de golpear la industria automotriz canadiense con un nuevo paquete de impuestos a las importaciones si Canadá no "se alinea".

Ante la posibilidad de que esta crisis perjudique una de las relaciones comerciales más importantes del mundo y entorpezca los esfuerzos por renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), expertos advierten que aún hay tiempo para revertir la situación antes de que se convierta en una guerra comercial a gran escala.

"Si hay voluntad política, hay una salida", afirmó la exnegociadora comercial estadounidense Wendy Cutler.

Lectura rápida ¿Qué está sucediendo entre EEUU y Canadá?

Ambos países han intensificado su guerra comercial, imponiéndose aranceles recíprocos sobre productos clave. ¿Quiénes están involucrados?

Los principales actores son el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. ¿Cuándo comenzaron estos conflictos?

Las tensiones se han incrementado en las últimas semanas, culminando en nuevos aranceles a finales de agosto de 2026. ¿Dónde se están imponiendo los aranceles?

Los aranceles afectan a productos canadienses y estadounidenses, incluyendo acero, productos lácteos y maquinaria agrícola. ¿Por qué es importante resolver esto?

Ambos países tienen una relación comercial significativa que podría verse gravemente afectada por una guerra comercial prolongada.

A pesar de la dura retórica de Trump en redes sociales, sus aranceles sobre la industria automotriz no entrarían en vigor hasta el 1 de enero de 2027, lo que brinda un margen de tiempo para encontrar una solución provisional.

Cutler sugirió que Estados Unidos podría considerar la intervención de un emisario en quien ambos países confíen para reanudar las conversaciones. Además, es importante señalar que a pesar de las tensiones, Canadá no está dispuesta a aceptar un acuerdo unilateral que favorezca a Trump.

El clima político en Canadá también juega un papel fundamental, ya que la población se siente respaldada al enfrentarse a Washington, algo que es popular en el país en este momento.

La última confrontación surgió cuando Trump anunció la imposición de gravámenes del 50% a Canadá, citando restricciones injustas a las exportaciones de productos estadounidenses. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha límite para un acuerdo, las negociaciones colapsaron, dejando a ambos países en una situación tensa.

En definitiva, aunque la situación es complicada y las tensiones están altas, las conversaciones podrían reanudarse si hay voluntad política para encontrar un terreno común.