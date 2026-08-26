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El pastor y los lobos: el ascenso de un pontífice en tiempos de crisis

La muerte del papa Francisco desata una lucha interna en la Iglesia, mientras surge un nuevo pontífice con un pasado inesperado.

26/08/2026 | 05:00Redacción Cadena 3

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El pastor y los lobos: el ascenso de un pontífice en tiempos de crisis

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En mayo de 2025, la muerte del papa Francisco reveló una profunda crisis en la Iglesia Católica, marcada por dos facciones en conflicto. Una abogaba por una apertura hacia la modernidad, mientras que la otra se aferraba al integrismo como única forma de contener el caos. En medio de esta lucha, la institución enfrentaba su mayor estigma: los escándalos de abuso sexual y el silencio que durante décadas protegió a los culpables.

El cónclave, sorprendentemente, se resolvió en solo dos días. Así, Robert Francis Prevost se convirtió en el primer pontífice estadounidense de la historia, adoptando el nombre de León XIV. Su trayectoria, hasta ese momento, había estado alejada de los reflectores, comenzando como misionero en Perú y culminando en el poder vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos.

"El pastor y los lobos" es una crónica que narra este ascenso inesperado. El autor, Santiago Roncagliolo, ha seguido la huella de Prevost, una figura clave en la gestión de los expedientes más oscuros de la curia. Sin embargo, la obra va más allá de la biografía, construyendo una narrativa personal que enfrenta valores como la hipocresía y la fe, la corrupción y la justicia, el poder y la redención. En un momento en que la Iglesia debe aprender a reconocer sus errores y a conciliar sus extremos, esta historia se vuelve especialmente relevante.

La obra de Roncagliolo no solo ofrece una mirada crítica sobre la institución, sino que también invita a reflexionar sobre el papel de la fe en un mundo contemporáneo que demanda cambios. En un contexto donde la Iglesia se encuentra en la encrucijada, el relato de Prevost se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta la religión en la actualidad.

La narrativa de "El pastor y los lobos" es un testimonio de cómo el poder puede ser un arma de doble filo, y cómo la búsqueda de la redención puede ser un camino lleno de obstáculos. La obra de Santiago Roncagliolo se presenta como una lectura imprescindible para quienes buscan entender la complejidad de la Iglesia Católica en tiempos modernos.

Ficha del libro:

EditorialSEIX BARRAL
GéneroNo Ficción
Año de edición2026
ISBN9788432251351
ISBN digital9786073950831
IdiomaEspañol

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