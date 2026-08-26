Ventures Platform amplía su horizonte con un nuevo fondo de inversión en África

Ventures Platform, una destacada firma de capital de riesgo pan-africana, anunció la recaudación de $84 millones para su segundo fondo de inversión, con el objetivo de ampliar su alcance más allá de su mercado natal en Nigeria. Esta iniciativa se produce en un contexto de mayor selectividad en el mercado de inversiones en África, donde la firma busca apoyar a emprendedores en diversas industrias, incluyendo fintech, salud y tecnología.

La nueva estrategia de Ventures Platform se centra en respaldar a fundadores en sectores donde la tecnología puede abordar necesidades esenciales y fomentar el desarrollo de negocios sostenibles. Según Kola Aina, socio fundador de la firma, "estamos particularmente interesados en cómo la inteligencia artificial (IA) puede transformar la economía de los mercados africanos". Aina destacó que la IA tiene el potencial de reducir costos y mejorar la eficiencia en la entrega de servicios, lo que resulta crucial para el crecimiento empresarial en el continente.

El primer fondo de Ventures Platform, que recaudó $46 millones en 2022, se centró en rondas de pre-semilla y semilla, permitiendo a la firma demostrar su enfoque en inversiones en África a gran escala. Aina mencionó que el éxito de este fondo fue fundamental para establecer la base del segundo fondo, que ahora se presenta con un mandato geográfico más amplio y un enfoque en empresas emergentes en Kenya, Sudáfrica y Egipto.

El proceso de recaudación de fondos tomó aproximadamente un año y medio, en un entorno que Aina describió como más "selectivo" en comparación con el periodo anterior. Los inversores están realizando preguntas más profundas sobre el rendimiento y la estructura de las carteras, lo que refleja una creciente cautela en el mercado.

Aina agregó que "los LPs (inversores limitados) están demandando pruebas más sólidas de que los gestores pueden transformar el valor de la cartera en retornos reales". En este sentido, el mercado ha evolucionado hacia una mayor apreciación por la eficiencia del capital y la importancia de construir empresas que puedan sobrevivir a diferentes ciclos de financiamiento.

En lo que va del año, las startups africanas han recaudado aproximadamente $930 millones en más de 200 acuerdos, en comparación con los $1.16 mil millones recaudados el año anterior. Aina concluyó que la conversación ha cambiado de "¿Por qué África?" a "¿Por qué tú y cómo exactamente generarás retornos?" enfatizando la necesidad de una comprensión más clara de los desafíos y oportunidades en el ecosistema empresarial africano.