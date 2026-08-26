El primer ministro de Eslovaquia promueve la competencia amistosa con China

Buenos Aires, 26 agosto (NA) —El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, destacó la importancia de que la Unión Europea (UE) busque una "competencia amistosa" con China en lugar de considerarla como una enemiga y levantar barreras comerciales. Estas declaraciones fueron realizadas durante una reunión en Bratislava con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien inició su gira anual por las capitales de la UE.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, Fico subrayó la necesidad de que la UE mantenga un enfoque positivo hacia China, argumentando que la competencia no debería basarse en la confrontación, sino en la mejora de las capacidades de la región. En este sentido, enfatizó que no se debe combatir a China con aranceles, sino competir con un espíritu amistoso y un mejor desempeño.

"Yo tengo una visión diferente sobre las relaciones entre la UE y China. Yo no creo que debamos combatir contra China erigiendo barreras y tratándola como enemiga", comentó Fico, según lo citado por Xinhua. En sus declaraciones, también expuso que China representa un reto que debe ser abordado con un enfoque constructivo.

Las conversaciones entre Fico y Costa abarcaron varios temas, incluyendo el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, la competitividad y los precios de la energía. Fico manifestó su preocupación por la capacidad de la UE para competir a nivel global, y argumentó que mejorar la competitividad no implica la imposición de nuevos aranceles, sino que se debe luchar por un mejor desempeño general.

En relación al presupuesto de la UE, el primer ministro de Eslovaquia indicó que apoya mantener una política de cohesión robusta para reducir las disparidades regionales dentro del bloque. Afirmó que se debería buscar financiamiento adicional para los países de la zona este de la UE, particularmente aquellos que comparten frontera con Ucrania.

Además, Fico mencionó que una política agrícola fuerte es una de las prioridades clave para Eslovaquia. Durante su encuentro, los líderes también discutieron sobre la ampliación de la UE y el apoyo de Eslovaquia a los países que desean ingresar al bloque. Sin embargo, Fico enfatizó que todos los solicitantes deben cumplir con los criterios requeridos, sin excepciones.

"Esto significa ni excepciones ni atajos. Y esto es aplicable también a Ucrania", afirmó. En este contexto, el primer ministro señaló que no se debe permitir que Ucrania avance en el proceso de ingreso por delante de países como Albania, Montenegro o Serbia, que han estado preparándose durante un tiempo considerable para convertirse en miembros de la UE.