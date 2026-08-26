Concejales libertarios buscan ponerle un freno a las distinciones: "Se le da a cualquier persona"

El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Municipal de Rosario impulsa un proyecto para modificar el sistema de distinciones que entrega el cuerpo legislativo. La iniciativa plantea establecer cupos anuales, endurecer los requisitos y sumar controles sobre los antecedentes de las personas reconocidas. Franco Volpe, presidente del bloque, explicó que buscan “terminar con la máquina de impresiones, de distinciones que se ha vuelto el Concejo Municipal de nuestra ciudad”.

El concejal dialogó con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario y sostuvo que el objetivo es recuperar el valor de este tipo de reconocimientos y que cada propuesta implique una evaluación previa. “Queremos revalorizar las distinciones. Que no se le pueda dar a cualquier persona una distinción”, afirmó. En ese sentido, consideró que antes de presentar un proyecto los concejales deberían preguntarse si la persona realmente merece ser reconocida por la ciudad.

Volpe también explicó la decisión de su espacio de abstenerse en la distinción a los bomberos voluntarios y zapadores que participaron del rescate tras el terremoto en Venezuela. “Nosotros lo que hicimos fue abstenernos, no es que lo votamos ni a favor ni en contra. Nosotros corrimos a un costado la discusión más allá de quién es la persona distinguida”, señaló. Y agregó: “No queremos seguir alimentando un sistema que está totalmente desvirtuado y desvalorizado”.

Para el edil, el problema está en que personas con trayectorias muy diferentes terminan recibiendo el mismo reconocimiento. “La misma distinción que se le da a una persona tan importante como son los bomberos, se le da a cualquier persona”, cuestionó. Como ejemplos, mencionó distinciones otorgadas a figuras que, según sostuvo, estuvieron involucradas en diferentes denuncias o acusaciones: “Me parece a mí que es darle la misma categoría a dos personas que están totalmente diferenciadas”.

FOTO: Franco Volpe, concejal de LLA en Rosario.

Uno de los ejes del proyecto es establecer una cantidad máxima de reconocimientos por año. “Nosotros en el proyecto pusimos un tope, un límite de distinciones. Por ejemplo, un ciudadano ilustre por año, cinco ciudadanos distinguidos”, detalló Volpe. Según indicó, durante el año pasado se otorgaron alrededor de 125 distinciones, lo que, a su criterio, equivale prácticamente a una cada tres días. “Estamos hablando de qué beneficio o qué distinción es realmente si se lo damos a cualquier persona”, planteó.

El concejal explicó que también buscan avanzar sobre los requisitos que deben cumplir quienes sean postulados. “Ya subimos un poco los requisitos, ahora el límite en cantidad es lo que estaría faltando para que verdaderamente las personas que sí se lo merecen sean distinguidas y no cualquiera”, afirmó. Actualmente, dependiendo de la categoría, se solicitan avales para acompañar las propuestas y, según detalló, en algunos casos se pasó de dos a cinco respaldos.

Volpe reconoció que la iniciativa todavía no cuenta con un amplio respaldo entre los demás bloques del Concejo. “Se nos hace muy difícil el tema de poder limitarlo. Básicamente no tenemos mucho apoyo de los diferentes bloques”, sostuvo. Según explicó, otros espacios consideran que las distinciones funcionan también como una herramienta política, mientras que desde La Libertad Avanza entienden que deben existir mayores controles para evitar reconocimientos polémicos.

Finalmente, Volpe explicó que la iniciativa también contempla incorporar criterios vinculados a la conducta de las personas propuestas. “Pusimos el tema de lo que sería como una especie de ficha limpia a las personas que estamos distinguiendo”, señaló. En ese sentido, el proyecto plantea verificar, entre otros aspectos, la existencia de antecedentes penales antes de avanzar con determinados reconocimientos.

Entrevista de Hernán Funes.