Ciberataque prorruso impacta servicios digitales del gobierno en Noruega

OSLO, Noruega — Un grupo de hackers prorruso, conocido como Server Killers, se atribuyó el miércoles un ciberataque que ha perturbado varios servicios digitales del gobierno noruego en los últimos tres días. Este ataque se inició el lunes, según informó a la prensa Are Kvistad, portavoz de la Agencia Noruega de Digitalización (Digdir), la entidad encargada de modernizar y digitalizar los servicios públicos del país.

"Es el mayor ataque contra soluciones de Digdir que hemos experimentado jamás", afirmó Kvistad. Los ataques de denegación de servicio consistieron en dirigir un tráfico masivo hacia la agencia, con el objetivo de interrumpir servicios, incluyendo uno que permite a los ciudadanos acceder a múltiples servicios públicos con un único inicio de sesión.

A pesar de la magnitud del ataque, el portavoz de Digdir aseguró que la agencia logró mantener los servicios operativos "prácticamente sin interrupción". En una publicación en Telegram, el grupo de hackers comunicó que había declarado una ciberguerra a Noruega tras la renovación de su cooperación en materia de seguridad con Ucrania el 23 de agosto.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció durante una visita a Kiev el pasado domingo que Noruega destinaría 85.000 millones de coronas noruegas (aproximadamente 9.200 millones de dólares) a Ucrania, como parte del presupuesto estatal del próximo año, manteniendo así su apoyo por tercer año consecutivo.

Ambos países también acordaron profundizar su cooperación en tecnología de drones y otros aspectos de la guerra moderna. Hasta el momento, las autoridades noruegas no han comentado sobre la afirmación del grupo de hackers.

En toda Europa, las autoridades están en máxima alerta, ya que Rusia ha intensificado sus actividades maliciosas desde la invasión de Ucrania, buscando socavar el apoyo a este país y crear discordia en las sociedades europeas.

En 2025, las autoridades noruegas indicaron que hackers rusos probablemente habían estado detrás de un sabotaje en una represa del país, donde obtuvieron acceso a un sistema que controla una de las válvulas, abriéndola para aumentar el caudal de agua. Durante ese incidente, un video de tres minutos fue publicado en Telegram, mostrando el panel de control de la represa y atribuyendo la acción a un grupo de ciberdelincuentes prorrusos.

El año pasado, las autoridades danesas acusaron a Rusia de llevar a cabo ciberataques contra infraestructuras en Dinamarca en 2024 y 2025, destacando la participación de grupos prorrusos vinculados al Estado ruso. Según medios noruegos, Server Killers ha estado vinculado directa o indirectamente a ciberataques anteriores en Noruega y otros países europeos.