El Aeropuerto de Dubái sufre caída drástica en tráfico de pasajeros por conflicto con Irán

FOTO: El aeropuerto de Dubái reporta fuerte caída del tráfico en el 2do trimestre por la guerra con Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — El Aeropuerto Internacional de Dubái, reconocido como uno de los principales centros de conexión global, anunció el miércoles una notable disminución en el número de pasajeros durante el segundo trimestre del año. La razón principal de esta caída se atribuye a la guerra con Irán, que ha interrumpido los viajes aéreos y llevado a muchos viajeros a optar por rutas alternativas que eviten Oriente Medio.

En cifras, el aeropuerto reportó la llegada de 13 millones de pasajeros durante este periodo, en comparación con los 31,5 millones que se registraron en el primer semestre del año anterior. Esto representa una disminución del 31,3% en el tráfico de pasajeros en comparación con el primer semestre de 2025, según indicaron las autoridades del aeropuerto.

El tráfico aéreo en los Emiratos Árabes Unidos y otras áreas del Golfo ha sido impactado por cierres y restricciones que siguieron a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Además, el aeropuerto de Dubái sufrió daños menores debido a ataques provenientes de Irán.

En cuanto a los movimientos de aeronaves, se registraron un total de 150.600 en el primer semestre, lo que representa un 32,1% menos en comparación interanual. En el segundo trimestre, solo se contabilizaron 62.500 movimientos, según lo informado por el aeropuerto.

A pesar de estas cifras negativas, el director ejecutivo, Paul Griffiths, destacó que ha habido un aumento constante en el volumen de pasajeros mes a mes durante el segundo trimestre. Griffiths expresó que se espera que esta tendencia positiva continúe en el futuro.

"Los acontecimientos de la interrupción, que duró dos meses, tuvieron un impacto en el tráfico", declaró Griffiths. "Sin embargo, la trayectoria ahora es universalmente positiva".

El ejecutivo añadió que el aeropuerto está a la espera de que aerolíneas internacionales, especialmente de Europa, reanuden sus operaciones, lo que podría contribuir a la recuperación del tráfico aéreo.