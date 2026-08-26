La economía de Estados Unidos creció un 1,5% en el segundo trimestre, impulsada por el gasto del consumidor

FOTO: Economía de EEUU creció a un ritmo de 1,5% en el 2do trimestre, pese al fuerte gasto del consumidor

WASHINGTON — La economía de Estados Unidos experimentó un crecimiento moderado del 1,5% entre abril y junio de 2026, aunque el gasto de los consumidores se mantuvo robusto. Según el informe del Departamento de Comercio, este crecimiento del producto interno bruto (PIB) representa una desaceleración con respecto al 2,1% registrado en el primer trimestre del año.

El crecimiento del segundo trimestre coincide con la primera estimación del departamento, lo que indica que no se han realizado revisiones significativas. A pesar de esta desaceleración, el gasto de los consumidores, que constituye aproximadamente el 70% de la actividad económica del país, aumentó a un saludable ritmo anual del 3,4%, superando el 0,5% del periodo anterior.

La moderada cifra de crecimiento se atribuye a un incremento en las importaciones, que se restan del PIB ya que este último solo contabiliza la producción nacional. En el segundo trimestre, las importaciones crecieron a un ritmo anual del 12,5%, en parte impulsadas por un aumento en los envíos de chips de computadora y otros productos esenciales para la inversión en inteligencia artificial, lo que redujo el crecimiento del PIB en 1,64 puntos porcentuales.

Más allá de los números, la economía de Estados Unidos ha demostrado una notable resiliencia frente al conflicto bélico en Irán y el consiguiente aumento en los precios de la energía. La inversión empresarial, excluyendo el sector de la vivienda, se elevó a un impresionante ritmo del 8,5% en el segundo trimestre, reflejando el auge de la inversión en inteligencia artificial. Además, una medida que indica la fortaleza subyacente de la economía, excluyendo el gasto público y las cifras comerciales, creció a un sólido ritmo del 4,2%, en comparación con el 1,7% del primer trimestre.

Por otro lado, la inversión en vivienda también experimentó un leve repunte, marcando el primer aumento desde finales de 2024, a pesar de que el mercado ha estado afectado por las altas tasas hipotecarias.