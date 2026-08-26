Un perro murió de un balazo en la cabeza e investigan a un vecino: "Mi hijo no para de sufrir"

La Justicia investiga la muerte de Rocco, un perro de ocho años que fue encontrado con un balazo en la cabeza este martes por la tarde en Rosario. Su dueño, Darío, sospecha de un vecino y contó al móvil de Cadena 3 Rosario cómo fueron los momentos posteriores al hecho. “Ya no daba más y se murió ahí cerca mío, en mi brazo”, relató.

Según explicó, tras la llegada de la Policía se constató que el animal tenía un orificio de bala en la cabeza. Rocco murió en la vereda, frente al portón de un vecino, y la familia sospecha que el disparo pudo haber sido efectuado desde esa propiedad.

La sospecha sobre un vecino

“Aparentemente el autor fue el vecino, porque no hay otro que pueda ser. No tenemos otro para culpar”, sostuvo Darío. A partir de la denuncia, la Policía ingresó a la vivienda del hombre señalado y revisó la documentación relacionada con las armas que tenía en su poder. Según contó el dueño del perro, el vecino contaba con los permisos correspondientes para la tenencia y portación.

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Darío también relató que el hombre le mostró imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda. Según su testimonio, en las grabaciones se observa a Rocco caminando por la calle y luego la llegada de Darío, pero no aparece el momento exacto en que el animal recibió el disparo. “No está el momento que Rocco muere”, afirmó.

El dolor de una familia

Rocco tenía ocho años y había crecido junto al hijo de Darío, que tiene siete. “Se criaron juntos”, contó el hombre, quien aseguró que el niño es quien más está sufriendo la pérdida. La familia intenta explicarle que el perro “está en el cielo”, aunque reconocen que el pequeño todavía está muy afectado.

Darío también aseguró que Rocco no era un perro conflictivo y que solía salir a la calle sin generar problemas con los vecinos. “Yo lo podía largar tranquilamente a la calle, Rocco iba y venía por la calle y nadie le hacía nada”, afirmó.

Informe de Fernando Carrafiello.