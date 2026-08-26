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Investigan a pareja de Catamarca que hizo "willy" en moto con un bebé en brazos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya investiga el video para identificar a los participantes de las imprudentes maniobras.

26/08/2026 | 11:41Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 26 agosto (NA) – Una pareja oriunda de Catamarca está bajo investigación por realizar maniobras temerarias en una moto, específicamente haciendo "willy" mientras sostenían a un bebé en brazos. Este video, que se volvió viral en redes sociales, ha generado un fuerte rechazo y ha llevado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a actuar rápidamente.

La situación fue denunciada por vecinos de la zona norte de la capital catamarqueña, quienes observaron a un hombre conduciendo sobre la rueda trasera de la moto, llevando a su acompañante con un bebé. La imprudencia de esta acción ha suscitado una ola de indignación en la comunidad.

En el clip compartido, se puede leer la descripción: "un Willy con el gordito JAJAJA", lo que incrementó la preocupación por el evidente peligro que representaba no solo para el bebé, sino también para otros transeúntes y vehículos en la vía pública.

Ante la viralización del video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó a Noticias Argentinas que ya se ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de estas maniobras peligrosas. "Estamos detrás de la pareja y por ahora logramos identificar a la mujer", señalaron desde la agencia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Catamarca?
Una pareja fue grabada haciendo "willy" en una moto con un bebé en brazos.

¿Quién investiga el caso?
La investigación está a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

¿Cómo se enteraron de la situación?
Vecinos denunciaron la maniobra imprudente tras ver el video viral.

¿Qué peligro representaba?
La acción ponía en riesgo la vida del bebé y de otros transeúntes.

¿Qué han logrado identificar?
Hasta el momento, han identificado a la mujer de la pareja involucrada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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