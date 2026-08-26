FOTO: Investigan a pareja de Catamarca que hizo "willy" en moto con un bebé en brazos

Buenos Aires, 26 agosto (NA) – Una pareja oriunda de Catamarca está bajo investigación por realizar maniobras temerarias en una moto, específicamente haciendo "willy" mientras sostenían a un bebé en brazos. Este video, que se volvió viral en redes sociales, ha generado un fuerte rechazo y ha llevado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a actuar rápidamente.

La situación fue denunciada por vecinos de la zona norte de la capital catamarqueña, quienes observaron a un hombre conduciendo sobre la rueda trasera de la moto, llevando a su acompañante con un bebé. La imprudencia de esta acción ha suscitado una ola de indignación en la comunidad.

En el clip compartido, se puede leer la descripción: "un Willy con el gordito JAJAJA", lo que incrementó la preocupación por el evidente peligro que representaba no solo para el bebé, sino también para otros transeúntes y vehículos en la vía pública.

Ante la viralización del video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó a Noticias Argentinas que ya se ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de estas maniobras peligrosas. "Estamos detrás de la pareja y por ahora logramos identificar a la mujer", señalaron desde la agencia.