Manchester City aseguró al mediocampista Ayyoub Bouaddi por 117 millones de dólares

El Manchester City concretó el fichaje del mediocampista de gran proyección Ayyoub Bouaddi, procedente del Lille de Francia, en un acuerdo que asciende a 117 millones de dólares, sellado el miércoles. Bouaddi, considerado una estrella en ascenso, es visto como el sustituto a largo plazo de Rodri Hernández, quien recientemente se unió al Barcelona.

El internacional marroquí, de apenas 18 años, firmó un contrato por cinco años, con un monto total de 95 millones de euros (110 millones de dólares) más 5 millones en variables. Bouaddi se especializa en el mediocampo defensivo y ha sido elogiado por su visión y técnica en el juego.

La llegada de Bouaddi se enmarca en la reestructuración del mediocampo del City bajo la dirección de Enzo Maresca, quien asumió el cargo tras la salida de Pep Guardiola. El club invirtió 155 millones de dólares en otros refuerzos, incluyendo al internacional inglés Elliot Anderson. Con la reciente salida de Bernardo Silva y el traspaso de Nico González a Newcastle, se anticipa que el City continuará buscando más incorporaciones.

La cifra pagada por Bouaddi lo convierte en el jugador más caro que haya salido de la liga francesa, superando los 90 millones de euros que pagó Al Hilal por Neymar en 2023. También se convierte en el fichaje juvenil más costoso en la historia de la Premier League.

"Este es un día muy especial para mí y mi familia. He seguido al City durante años y me encanta su estilo de juego", expresó Bouaddi. "El City siempre busca jugar un fútbol de calidad y ha demostrado ser un club ganador; siento que aquí puedo crecer mucho".

A pesar de su juventud, Bouaddi ya ha dejado una huella en el fútbol internacional, destacándose en el Mundial con su madurez y habilidades. Se unió a la academia del Lille en 2021 y, a los 16 años, se convirtió en el jugador más joven en participar en un partido europeo.

El director de fútbol del City, Hugo Viana, elogió a Bouaddi, destacando que posee todas las cualidades necesarias para ser un mediocampista de élite. "Con solo 18 años, su inteligencia futbolística es excepcional y estoy seguro de que mejorará bajo la guía de Enzo", afirmó Viana. Sin embargo, Bouaddi aún debe trabajar en su capacidad goleadora, ya que no ha anotado en 96 partidos con el Lille ni en ocho con la selección de Marruecos.

"Estoy satisfecho con mi progreso, pero sé que hay mucho por mejorar. Este es, sin duda, el mejor lugar para hacerlo", agregó el joven mediocampista.

El Manchester City comenzó su temporada con una victoria de 2-1 ante el Bournemouth, donde Maresca utilizó a Marc Guehi como mediocampista defensivo, lo que indica una necesidad urgente en esa posición. Bouaddi podría debutar este viernes contra el Crystal Palace.