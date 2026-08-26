Julián Álvarez se ausentó en el entrenamiento del Atlético de Madrid
El delantero argentino no participó de la vuelta al trabajo del equipo de Diego Simeone. Su ausencia se produjo apenas días después de haber sido silbado por los hinchas frente a Villarreal y en medio de la incertidumbre sobre su futuro.
FOTO: Julián Álvarez se fue silbado por los hinchas del Atlético de Madrid el último domingo.
Julián Álvarez se ausentó este miércoles del entrenamiento del Atlético de Madrid por una "indisposición", según informó oficialmente el club español, durante la primera práctica realizada en la Ciudad Deportiva de Majadahonda después de los dos días de descanso concedidos tras el empate 2-2 frente a Villarreal, encuentro en el que el delantero argentino regresó a las canchas y recibió fuertes silbidos de los simpatizantes "Colchoneros".
La ausencia de la "Araña" se produjo en un momento especialmente delicado alrededor de su figura, con menos de una semana para el cierre del mercado de pases europeo y su futuro todavía sin resolverse.
Desde Atlético señalaron únicamente que el delantero se encontraba indispuesto y no comunicaron la existencia de ninguna lesión, por lo que habrá que esperar su evolución para conocer cuándo podrá reincorporarse al trabajo junto al resto de sus compañeros.
El plantel regresó este miércoles a las prácticas después de dos jornadas libres y comenzó la sesión con trabajos en el gimnasio antes de trasladarse al campo de entrenamiento.
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Julián fue la ausencia más llamativa, aunque Cristian "Cuti" Romero y Ademola Lookman también trabajaron de manera individual, en sus casos como parte de planes físicos previamente establecidos.
El delantero cordobés había reaparecido el último domingo frente a Villarreal después de haber quedado afuera del debut de LaLiga por falta de ritmo tras su regreso del Mundial 2026.
Simeone decidió mandarlo a la cancha a los 21 minutos del segundo tiempo, pero su ingreso estuvo acompañado por una sonora reacción del público del Metropolitano.
Julián fue silbado cuando su nombre apareció por los altoparlantes, durante el calentamiento y nuevamente cuando ingresó al terreno de juego, como consecuencia del malestar generado por su intención de abandonar Atlético de Madrid.
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Incluso durante los días anteriores habían aparecido pancartas en los alrededores del predio con mensajes como "Julián fuera" y el número 19 tachado, en referencia al dorsal del campeón del mundo.
El argentino había manifestado durante el Mundial su intención de buscar una salida y Barcelona continúa siendo el destino que más lo seduce, aunque Atlético de Madrid mantiene hasta el momento una postura firme y no pretende transferirlo al conjunto catalán.
La tensión aumentó durante las últimas semanas y Simeone intentó mantenerse al margen del conflicto, aunque públicamente sostuvo que mientras Julián pertenezca al Atlético continuará siendo considerado una pieza importante del plantel.
El mercado de pases cerrará el próximo 1° de septiembre, fecha que aparece como límite para conocer definitivamente si el delantero continuará en Madrid o conseguirá concretar su salida.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Julián Álvarez?
Se ausentó del entrenamiento del Atlético de Madrid por una indisposición.
¿Cuándo sucedió?
La ausencia se registró el miércoles 26 de agosto de 2026.
¿Dónde tuvo lugar?
En la Ciudad Deportiva de Majadahonda.
¿Por qué es relevante?
Su ausencia se produce en medio de la incertidumbre sobre su futuro y tras ser silbado por los hinchas.
¿Cuál es la situación actual?
No hay confirmación de lesiones y se espera su evolución antes de reintegrarse al equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]