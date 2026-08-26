Dolly Parton falleció a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. — La famosa artista de música country Dolly Parton, que alcanzó la fama mundial desde su infancia en una humilde cabaña en las montañas de Tennessee, falleció en Nashville a los 80 años tras una lucha contra el cáncer.

"Después de enfrentar con valentía una breve batalla contra el cáncer, partió hoy de su vida terrenal en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos", comunicó su publicista, Marcel Pariseau, el martes.

Reconocida por su figura curvilínea, sus impresionantes pelucas rubias y su estilo único, Dolly Parton se convirtió en una de las figuras más queridas de la música y más allá, con un atractivo que cruzó generaciones y fronteras. Escribió cientos de canciones, incluyendo clásicos como "Jolene", "Coat of Many Colors" e "I Will Always Love You", que vendieron más de 100 millones de copias en todo el mundo y superaron los 1.000 millones de reproducciones en línea. Parton, que en sus presentaciones tocaba banjos, guitarras y dulcémeres decorados, fue también una filántropa generosa y una empresaria exitosa, destacándose por proyectos como un parque temático en las estribaciones de las Montañas Humeantes, cerca de su lugar de origen.

Su carrera estuvo marcada por su crianza en una familia de 12 hijos, a la que ella misma describía como "pobrísima". Fundó la organización sin fines de lucro Imagination Library, que envía libros gratuitos a niños en Tennessee, motivada por las dificultades que tuvo su padre, quien dejó la escuela para trabajar en la granja y tuvo problemas para aprender a leer.

Las primeras actuaciones de Dolly Parton fueron en la iglesia, donde su abuelo era predicador. A los 10 años, comenzó a aprender guitarra y a cantar en programas locales de televisión, y a los 13, debutó en el Grand Ole Opry en Nashville, donde Johnny Cash la presentó como "una niñita de allá arriba, del este de Tennessee".

Con 55 nominaciones al Grammy y 10 premios, Parton es la tercera mujer más nominada en la historia de estos galardones, superada solo por Beyoncé y Taylor Swift.

Dolly Parton trascendió divisiones sociales y políticas, conectando con múltiples generaciones de fanáticos, tanto urbanos como rurales. En años electorales, no era raro ver camisetas que decían "Dolly para presidenta". Sin embargo, ella era cuidadosa de no expresar públicamente sus creencias políticas, evitando preguntas sobre presidentes y candidatos.

En 2022, cuando la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll le envió una boleta, expresó que no se sentía merecedora de tal honor; los votantes respondieron con un "Hello, Dolly". Asistió a la ceremonia de inducción, actuó y luego lanzó un álbum de rock.

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El periodista Dalton reportó desde Los Ángeles. Hillel Italie de The Associated Press contribuyó a este informe.