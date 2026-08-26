Zelenski otorga a Elon Musk la Orden de la Libertad por su apoyo a Ucrania

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha otorgado la Orden de la Libertad a Elon Musk, según se informó en Kiev y pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Zelenski tomó esta decisión mediante el decreto Nº 835/2026, el cual fue publicado este miércoles en la página oficial de la Oficina del Presidente de Ucrania.

"Por sus destacados méritos personales en la protección de la vida y la libertad de las personas, y en el desarrollo de las relaciones entre los pueblos de Ucrania y los Estados Unidos de América, decreto: condecorar a Elon Musk, empresario, ingeniero y director de SpaceX y Tesla, de los Estados Unidos de América", establece el documento.

El medio Ukrinform destacó que Musk había indicado que las acciones implementadas por su empresa para evitar el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia habían resultado efectivas.

Asimismo, se recordó que en días recientes, durante una rueda de prensa, Zelenski manifestó que Ucrania continuaba dialogando con Estados Unidos sobre la posibilidad de utilizar el sistema de satélites Starlink en territorio ruso con fines defensivos para Ucrania.