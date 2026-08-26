Zelenski otorga a Elon Musk la Orden de la Libertad por su apoyo a Ucrania
El presidente de Ucrania lo dispuso a través de un decreto. Esta distinción resalta su contribución a la defensa ucraniana y las relaciones con Estados Unidos.
FOTO: Elon Musk.
Buenos Aires, 26 de agosto (NA) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha otorgado la Orden de la Libertad a Elon Musk, según se informó en Kiev y pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.
Zelenski tomó esta decisión mediante el decreto Nº 835/2026, el cual fue publicado este miércoles en la página oficial de la Oficina del Presidente de Ucrania.
"Por sus destacados méritos personales en la protección de la vida y la libertad de las personas, y en el desarrollo de las relaciones entre los pueblos de Ucrania y los Estados Unidos de América, decreto: condecorar a Elon Musk, empresario, ingeniero y director de SpaceX y Tesla, de los Estados Unidos de América", establece el documento.
El medio Ukrinform destacó que Musk había indicado que las acciones implementadas por su empresa para evitar el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia habían resultado efectivas.
Asimismo, se recordó que en días recientes, durante una rueda de prensa, Zelenski manifestó que Ucrania continuaba dialogando con Estados Unidos sobre la posibilidad de utilizar el sistema de satélites Starlink en territorio ruso con fines defensivos para Ucrania.
Lectura rápida
¿Quién condecoró a Elon Musk?
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lo condecoró.
¿Qué distinción recibió?
La Orden de la Libertad por sus méritos en la defensa de la libertad y las relaciones con EE.UU.
¿Cuándo se anunció la condecoración?
El anuncio se realizó el 26 de agosto de 2026.
¿Qué acciones motivaron la condecoración?
Sus esfuerzos para proteger el uso de Starlink y apoyar a Ucrania en el conflicto.
¿Qué declaró Zelenski sobre Starlink?
Zelenski mencionó que se mantiene en conversaciones para usar Starlink en territorio ruso para defensa.
[Fuente: Noticias Argentinas]