La FDA da luz verde a un innovador fármaco que mejora la supervivencia en cáncer de páncreas

FOTO: La FDA aprueba revolucionario fármaco contra el cáncer de páncreas que mejora la supervivencia

WASHINGTON — La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado, en un anuncio realizado el miércoles, un fármaco revolucionario para la forma más común de cáncer de páncreas. Este avance ofrece a los pacientes en Estados Unidos una opción más eficaz para combatir uno de los tipos de cáncer más mortales.

La FDA otorgó una aprobación acelerada a la píldora, denominada daraxonrasib, que actúa bloqueando una proteína mutada responsable del crecimiento tumoral en más del 90% de los casos de cáncer de páncreas. Este enfoque había sido pasado por alto por los fabricantes de medicamentos durante décadas.

El fármaco, que se tomará diariamente, será comercializado por Revolution Medicines bajo el nombre de Rasonque.

Los resultados de un estudio revelaron que los pacientes que recibieron el tratamiento casi duplicaron su tiempo de supervivencia en comparación con aquellos que recibieron quimioterapia. En este ensayo, que incluyó a 500 pacientes con cáncer metastásico que no respondían a tratamientos anteriores, los que tomaron el nuevo fármaco vivieron una mediana de 13,2 meses, en contraste con los 6,7 meses de quienes se sometieron a quimioterapia.

El doctor Pashtoon Kasi de City Hope Orange County, un centro de atención del cáncer en California, comentó: "No es una cura, sino una opción más para esos pacientes. Pero es la mejor opción que hemos tenido hasta ahora".

El cáncer de páncreas es uno de los más letales debido a su dificultad de detección en etapas tempranas. Según la Sociedad Americana del Cáncer, se estima que este año se diagnosticarán alrededor de 67,000 nuevos casos en EE.UU., y más de 52,000 personas morirán a causa de la enfermedad. La tasa de supervivencia a cinco años es solo del 13%.

El fármaco generó un gran interés público a principios de este año, cuando el exsenador Ben Sasse de Nebraska compartió su experiencia positiva en el programa "60 Minutes" de CBS, donde describió cómo experimentó menos dolor al utilizar el medicamento. Este interés llevó a la FDA a implementar un "acceso ampliado" para pacientes que cumplían ciertos criterios antes de la aprobación oficial del fármaco.

La FDA, al otorgar la aprobación, destacó que lo hizo con más de seis meses de anticipación respecto a la fecha objetivo. El comisionado interino de la FDA, Kyle Diamantas, afirmó: "Es nuestro deber fundamental ofrecer más curas y tratamientos significativos a los pacientes lo más rápido posible".

Los oncólogos han manifestado optimismo sobre la aprobación del fármaco, con la esperanza de que esto abra la puerta a más opciones terapéuticas, ya que existen numerosos medicamentos experimentales en desarrollo. A diferencia de otros tipos de cáncer que han tenido más alternativas a la quimioterapia, el cáncer de páncreas ha sido tradicionalmente más complicado de tratar.

El nuevo medicamento se dirige a mutaciones en la familia de genes RAS, que normalmente regulan el crecimiento celular. Las mutaciones KRAS son cruciales en el desarrollo del cáncer de páncreas, y su estructura había dificultado que los tratamientos se adhirieran a estas proteínas, considerándolas durante mucho tiempo "intratables con fármacos".

El doctor Kasi expresó: "Creo que ha abierto las puertas para muchas otras empresas. En el futuro, habrá muchos más ensayos que analizarán este enfoque en otros tipos de tumores".

El medicamento de Revolution Medicines utiliza un método innovador para unirse a varios subtipos de KRAS, y la farmacéutica también está investigando su aplicación en otras formas de cáncer, como el de pulmón.