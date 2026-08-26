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Una nueva tragedia enluta a Bouwer

El trágico siniestro vial ocurrió este miércoles sobre la avenida San Martín. La víctima, de 48 años, falleció en el lugar.

26/08/2026 | 14:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Tragedia en Bouwer.

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Un hombre de 48 años perdió la vida este miércoles tras chocar en bicicleta contra un colectivo urbano de pasajeros en la localidad de Bouwer.

El trágico hecho ocurrió sobre la avenida San Martín sin número, en la periferia del Gran Córdoba.

Por causas que se intentan establecer, la unidad de transporte de pasajeros, conducida por un chofer de 60 años, impactó contra el rodado menor en el que se desplazaba la víctima. 

Tras el choque, un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar, aunque los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento inmediato del ciclista debido a la gravedad de las heridas.

La Policía de Córdoba y la fiscalía de turno iniciaron las actuaciones correspondientes en el sector para peritar la escena y determinar las responsabilidades y circunstancias mecánicas que desencadenaron la tragedia.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre de 48 años falleció tras chocar en bicicleta contra un colectivo urbano.

¿Quiénes estuvieron involucrados? La víctima era un ciclista y el colectivo era conducido por un chofer de 60 años.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este miércoles.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la avenida San Martín, en la localidad de Bouwer, Gran Córdoba.

¿Cómo se manejó la situación? Un servicio de emergencias acudió, pero solo pudo constatar el fallecimiento del ciclista.

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