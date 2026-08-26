De contadores a empresarios: Blancoamor cumple 40 años y apuesta por crecer en el país

Carlos Kreplak y su esposa, Emma Torchia, eran dos jóvenes contadores cuando en 1974 decidieron dejar Buenos Aires para instalarse en Neuquén. Buscaban un cambio de vida y nuevas oportunidades, sin imaginar que años después fundarían Blancoamor, una empresa que se convirtió en una referencia comercial para la región.

"Nos vinimos al sur para hacer patria, escapar de Buenos Aires y hacer cosas nuevas", recordó Kreplak en diálogo con Cadena 3.

La pareja comenzó con un estudio contable, pero el contacto cotidiano con sus clientes los llevó a plantearse la posibilidad de aplicar sus conocimientos en un emprendimiento propio.

"En un momento dijimos: ''¿Por qué no usamos lo que sabemos para nosotros?''. Hicimos un estudio de mercado muy rápido y vimos que faltaban textiles para el hogar", relató.

Así nació Blancoamor en septiembre de 1986. El negocio comenzó con ropa de cama, mesa y baño, aunque sus fundadores no tenían experiencia previa en el sector. "No sabíamos nada del rubro. Solamente que con la toalla te secás la cara y que la sábana se pone en la cama. Después aprendimos y aprendimos", señaló Kreplak.

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• De la ropa blanca al equipamiento integral del hogar

Con el paso de los años, la empresa amplió su oferta y sumó colchones, sillones, muebles, electrodomésticos y artículos de bazar. "Hoy decimos que Blancoamor te abraza en tu casa, porque tenemos todo para vestirla, desde una cucharita hasta el televisor, pasando por la cama", explicó el empresario.

La firma consiguió atravesar las sucesivas crisis económicas argentinas, los cambios en las políticas de importación y la llegada de los hipermercados. Para Kreplak, la clave estuvo en adaptarse y aprender de los errores. "El tema es no asustarse, no tener miedo a equivocarse ni a fracasar y empezar de nuevo. Cada vez que cometés un error, aprendés y hacés las cosas mejor", sostuvo.

También destacó la importancia de la constancia, la creatividad y la capacidad de transformación: "Nos reinventamos permanentemente. Esto no cae del cielo: es esfuerzo, trabajo, imaginación y resiliencia".

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• El recambio generacional y la creación de Kress

En 2005 comenzó el proceso de recambio generacional con la incorporación de su hijo Federico y su nuera Maggi, quienes actualmente están al frente de la compañía.

Bajo su conducción, Blancoamor profundizó la diversificación, desarrolló su propia marca de colchones, Kress, y sumó una empresa de servicios orientada a Vaca Muerta. Ahora, la familia busca extender la presencia de la marca más allá de la Patagonia y llevarla a distintos puntos del país.

Actualmente, la empresa cuenta con sucursales en Neuquén, Plottier, Cutral Co, Centenario y Cipolletti. Además, la tercera generación ya comienza a prepararse para continuar con el proyecto familiar. "Los jóvenes están al frente y mis nietos ya se están preparando para seguir adelante. Se puede", afirmó Kreplak.

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• "La gente nos elige todos los días"

El fundador consideró que el acompañamiento de los clientes fue fundamental para sostener el crecimiento durante cuatro décadas. "Blancoamor ya es de la gente. Nosotros somos como políticos a los que la gente vota todos los días, porque nos elige cada vez que entra al negocio", expresó.

Kreplak también reivindicó el valor del esfuerzo privado y llamó a reemplazar la queja por iniciativas concretas. "Hay una Argentina posible. Tenemos que cambiar la queja por la propuesta y no esperar que el Gobierno nos dé algo. Nosotros nos rompimos el alma junto con nuestros colaboradores", remarcó.

La empresa celebrará sus 40 años el próximo 27 de septiembre con un festival popular en la calle. "Estoy agradecido con toda la gente que hasta hoy nos sigue apoyando", concluyó.

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Entrevista de Guillermo López.