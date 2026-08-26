Quién es el policía detenido en la causa de pedofilia en Villa de María de Río Seco

La investigación por abusos sexuales y grooming en Villa de María de Río Seco suma 15 detenidos y cuatro víctimas confirmadas, en una trama horrorosa que se habría extendido durante al menos un año y medio en el norte provincial.

La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, encabeza las actuaciones que salpican a la fuerza policial y a las estructuras médicas locales.

Entre los principales acusados figura Juan Cruz Cejas Bustamante, de 27 años, agente perteneciente al Departamento Motos de la Policía de Córdoba. Integrante de la nueva camada de uniformados formados bajo el plan de estudios extendido, Cejas Bustamante fue detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal y grooming.

Los peritajes telefónicos confirmaron contactos directos con al menos una de las víctimas, y ahora la Justicia busca determinar si coordinaba acciones con los demás involucrados.

El caso tomó dimensiones institucionales graves tras nuevos allanamientos en el Hospital Municipal de Villa de María de Río Seco y en el hospital de San José de la Dormida. La fiscalía investiga la colocación de chips anticonceptivos a las menores sin que el personal de salud activara las alertas por presunto abuso infantil, un protocolo médico de cumplimiento obligatorio ante cualquier sospecha en menores de edad.

La causa se originó tiempo atrás tras la búsqueda de una adolescente de 13 años rastreada mediante geolocalización hasta Santiago del Estero.

A partir de allí se destapó una red de contactos por redes sociales y pactos de encuentros presenciales en la que también figura imputado José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor del legislador departamental Ernesto Ramón Flores.

Por el momento, 7 de los 15 acusados enfrentan cargos por abuso sexual con acceso carnal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/