FOTO: Condenan a hombre que mató a un yaguareté en Formosa y lo publicó en redes sociales

Buenos Aires, 26 agosto (NA) – El Juzgado Federal N°2 de Formosa condenó en las últimas horas a un hombre que persiguió y mató a un yaguareté y luego publicó el video en sus redes sociales. En el veredicto se tuvo en cuenta el archivo y que es una especie en peligro de extinción y protegida por la ley.

El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2022, un día después de la consagración de la Selección argentina en la Copa del Mundo, cuando Carlos Chagra subió a sus redes sociales que había logrado captar las huellas de un yaguareté. Al tiempo, publicó otro video en el que confirmó que mató al animal, filmando sus dientes y su boca.

Ante la presencia de estos videos, Red Yaguareté dio inicio a una investigación interna con el objetivo de conocer quién estaba detrás del crimen y ante la obtención de información hicieron la denuncia correspondiente, lo que permitió dar curso a una pesquisa provincial.

En un comienzo el acusado negó ser el hombre que graba y hasta sostuvo que no se encontraba en el país cuando se filmó el video, pero su postura cambió cuando casi cuatro años después se llevó a cabo el juicio abreviado en el que llegó a un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y las tres querellas conformadas por la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.

Desde el medio El Once detallaron que Chagra admitió su responsabilidad, por lo que fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso y deberá pagar una multa de $5 millones.

Se trata de la segunda vez que el asesinato de un yaguareté concluye con una condena en la Argentina. Este caso también ocurrió en Formosa, donde se condenó a Walter Hugo Ponce de León (45), Viterman Ponce de León (38) y Claudio Cisneros (30) a dos años de prisión efectiva.

En este caso también se condenó a Máximo Cisneros, dueño del campo, quien recibió una condena de dos años en suspenso.