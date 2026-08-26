FOTO: Detenido camionero en San Pedro por ocultar su patente con un sistema ilegal

Buenos Aires, 26 agosto (NA) – Un camionero fue detenido en San Pedro por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) al descubrir que circulaba con las patentes tapadas de forma intencionada mediante un sistema especializado.

La intervención se llevó a cabo en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 9, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, durante un patrullaje preventivo, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Durante el procedimiento, el conductor de 35 años admitió que utilizaba un sistema para rebatir la patente delantera, con el fin de eludir las cámaras y los radares de control. Además, las chapas traseras estaban cubiertas de barro deliberadamente.

Cuando se le confrontó sobre la gravedad de su falta, el camionero solicitó al personal de la ANSV "dar una mano" y "zafar" de la infracción, un momento que fue documentado por los agentes.

Las autoridades subrayaron que circular sin las chapas patentes identificatorias constituye una infracción grave, por lo que el conductor deberá afrontar una multa de más de $600 mil.