Runable recauda 21 millones para potenciar agentes de IA en el crecimiento empresarial

Runable, una startup india, anunció que ha recaudado 21 millones de dólares en su ronda de financiamiento Serie A, con el objetivo de ayudar a las empresas a crecer utilizando agentes de inteligencia artificial. Esta inversión fue co-liderada por Susquehanna Venture Capital y Nexus Venture Partners, con la participación de inversores existentes como Together Fund y Array VC. La valoración de Runable tras esta ronda se sitúa en 65 millones de dólares, según declaraciones de su cofundador y CEO, Umesh Kumar.

Fundada en 2025, Runable se centra en pequeñas empresas en un mercado cada vez más competitivo que incluye a gigantes de la IA como Anthropic y OpenAI. La startup está desarrollando un agente de IA que no solo ayuda en la creación de software, sino que también se encarga de encontrar clientes, gestionar campañas publicitarias y optimizar la presencia de negocios en redes sociales y chatbots.

"Al final, un negocio no necesita solo tecnología, necesita resultados reales", comentó Kumar. La empresa ha logrado alcanzar una tasa de ingresos anualizados de 2 millones de dólares en solo tres semanas desde el lanzamiento de su servicio de pagos en marzo.

El agente de Runable permite a los usuarios construir sitios web, aplicaciones y presentaciones mediante comandos en lenguaje natural, mientras gestiona la infraestructura subyacente, incluyendo análisis y despliegue. La startup planea extender su agente hacia lo que denomina la parte de "crecimiento" del negocio, donde pretende gestionar campañas publicitarias y optimizar la presencia de las empresas en los resultados de chatbots de IA.

Actualmente, Runable cuenta con aproximadamente 1.7 millones de usuarios registrados, siendo los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón sus principales mercados. Kumar mencionó que se espera que Japón se convierta en uno de los principales mercados junto con los Estados Unidos en el próximo mes.

El desafío de ir más allá de la construcción

Kumar no reveló los ingresos actuales de Runable ni el número de clientes de pago. Sin embargo, indicó que los usuarios consumieron más de 1 billón de tokens en los últimos 90 días, de los cuales entre 60% y 70% provienen de clientes que pagan.

A pesar de su crecimiento, Kumar admitió que Runable actualmente presenta márgenes brutos negativos, debido a que subsidia el uso de IA para sus clientes. La empresa está trabajando con diferentes modelos y espera que la disminución de los costos de inferencia mejore su economía a lo largo del tiempo.

El mayor desafío para Runable podría ser destacarse, ya que las principales empresas de modelos de IA en las que se basa están desarrollando sus propios agentes. No obstante, Kumar argumentó que la ventaja de Runable radica en manejar el trabajo necesario para producir resultados para pequeñas empresas, incluyendo infraestructura, análisis y distribución, sin que los usuarios deban combinar múltiples servicios.

En una prueba breve de Runable, TechCrunch solicitó al agente que construyera y desplegara un sitio web para un negocio ficticio de suscripción de café, configurara análisis y atrajera a sus primeros 100 visitantes con un presupuesto publicitario de 25 dólares. Runable construyó el sitio y preparó una campaña publicitaria, pero se detuvo antes de ejecutarla, indicando que primero necesitaba conectar una cuenta publicitaria.

Runable ha establecido asociaciones que le permiten realizar anuncios sin que los clientes conecten sus propias cuentas publicitarias, aunque no reveló los nombres de los socios, describiendo estas relaciones como una "suave cuña".

El objetivo de Runable es ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a pedirle a la plataforma que obtenga un número determinado de clientes, en lugar de tener que configurar por separado un sitio web, herramientas de análisis, cuentas publicitarias y campañas de marketing.

Los agentes de propósito general como Manus y Genspark son considerados competidores cercanos de Runable, que busca diferenciarse ayudando a las empresas a encontrar clientes mediante IA, en lugar de enfocarse solo en la construcción con IA.