Máximo Herrera, el hincha de Belgrano que lleva más de 30 años transformando vidas en Angola

Máximo Herrera, un religioso cordobés de 59 años, lleva más de 30 años viviendo en Angola, donde se dedica a transformar vidas a través de la educación. Desde su llegada a África, ha trabajado en talleres de formación profesional para jóvenes en un contexto de extrema pobreza.

Originario de Córdoba, donde vivía cerca de la cancha de Belgrano, Herrera explicó a Cadena 3 que su misión es esencialmente docente: “Trabajo con los muchachos y las chicas en los talleres de formación profesional laboral”.

Los jóvenes aprenden oficios como soldadura, electricidad y climatización, habilidades que les permiten buscar empleo en su comunidad.

Antes de establecerse en Angola, Herrera pasó dos años en un campo de concentración en Sudán del Sur, donde vivió momentos difíciles. Sin embargo, su compromiso con la educación y el bienestar de los jóvenes lo ha mantenido motivado. “He pasado casi toda la vida aquí”, compartió emotivo.

Conmemora el 24 de mayo como un día especial, el día de María Auxiliadora, que coincide con el campeonato de Belgrano. Herrera señaló: “No podía morirme sin verlo campeón alguna vez en la vida”.

A través de su labor, intenta inspirar a los jóvenes angoleños a perseguir sus sueños.

La labor de Herrera destaca por ser un ejemplo de entrega y sacrificio en un entorno adverso, donde se requiere de grandes esfuerzos para enseñar profesiones que pueden cambiar vidas.

Él representa no solo la misión salesiana, sino también la esperanza para muchos que buscan un futuro mejor.

Entrevista de Juntos.