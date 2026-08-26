Inversión y empuje privado para revivir un ícono: avanza la restauración del Barco Ciudad de Rosario

El histórico Barco Ciudad de Rosario avanza con su restauración integral y tiene como objetivo volver a navegar el río Paraná en noviembre. El proyecto está encabezado por jóvenes emprendedores rosarinos de la firma Hayra SRL, con acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y asistencia financiera del Banco Municipal.

La embarcación, de 29 metros de largo, seis metros de ancho y capacidad para 335 personas entre pasajeros y tripulación, se encuentra en dique seco, donde se realizan los trabajos estructurales y de puesta a punto. La intervención incluyó más de cinco toneladas de perfiles de acero, vigas y columnas, además de 310 metros cuadrados de chapa naval.

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También se renovó el cableado eléctrico, se incorporaron sensores contra incendios y nuevo equipamiento de auxilio, mientras que se realizó una rectificación completa del sistema de gobierno y propulsión. Federico Barcelone, socio de Hayra SRL, explicó que ahora comenzó la etapa más visible, con la colocación de ventanales panorámicos, pisos nuevos y terminaciones estéticas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el impulso del sector privado y el trabajo local detrás de la recuperación. “Se devuelve un símbolo a la ciudad a través de jóvenes emprendedores que tomaron la posta de algo que estaba encallado y sin funcionar”, señaló. El intendente Pablo Javkin, por su parte, sostuvo que la propuesta permitirá recuperar una alternativa turística muy reclamada por vecinos y visitantes.

El regreso del barco se complementará con la puesta en valor de la Estación Fluvial. Este jueves 27 de agosto se inaugurará la primera etapa de las obras sobre los muelles, que demandaron una inversión provincial superior a los 2.600 millones de pesos. La finalización de la dársena sur está prevista para noviembre y permitirá que el Ciudad de Rosario tenga allí su punto de amarre definitivo para retomar las travesías por el Paraná.