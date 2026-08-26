Dolly Parton, la estrella que iluminó el mundo con su música y filantropía

NUEVA YORK (AP) — Existen pocas certezas en la vida: todos nacen, todos mueren y todos aman a Dolly Parton. A pesar de su estatura de poco más de 1,50 metros, esta estrella del country, actriz, empresaria y filántropa, falleció el martes, dejando un legado que va más allá de la fama, entre pedrería y flecos. Dolly logró conectar con fans de diversas razas, géneros y clases, encarnando una mitología que muchas veces resulta inaccesible incluso para las figuras más influyentes de la historia.

Es difícil encontrar un artista más querido que Dolly Parton: alguien que podía compartir un chiste subido de tono con una precisión cómica antes de interpretar un clásico folk de su autoría. Si Parton estuviera presente, seguramente haría un comentario autocrítico, recordándonos que también era una humorista con un ingenio fulminante.

A lo largo de su carrera, Dolly trabajó incansablemente para crear un mundo mejor, convirtiéndose en una figura inseparable del imaginario estadounidense. Su legado más importante radica en su capacidad para tomar lo que tenía y ayudar a los demás con ello.

En 2015, al regresar al Ryman Auditorium de Nashville, el locutor del Grand Ole Opry, Bill Cody, la presentó como "la artista más querida de todos los tiempos", aunque luego se corrigió a "la artista femenina". Sin embargo, como ha demostrado la historia, la primera definición era la correcta.

El legado de Parton comienza con la inmortalidad de su música. A lo largo de su carrera, escribió e interpretó éxitos que se convirtieron en clásicos, como "Jolene", "Coat of Many Colors" y "I Will Always Love You", este último inmortalizado por Whitney Houston. Dolly creció en la pobreza, siendo una de 12 hijos en el condado rural de Sevier, Tennessee, donde comenzó a escribir canciones desde muy joven. A los 10 años ya era parte de la radio y la televisión en Knoxville, y a los 13 debutó en el Grand Ole Opry.

Los logros de Dolly Parton son innumerables, incluyendo 10 premios Grammy, múltiples inducciones a salones de la fama y su papel crucial en la revolución del country para las mujeres, abriendo puertas para artistas como Loretta Lynn y Tammy Wynette. También tuvo incursiones exitosas en Hollywood, como en su película "9 to 5", que celebró la lucha de las mujeres en el trabajo.

Uno de sus superpoderes era su ironía: todo en Dolly Parton era auténtico. Construyó un imperio con una sensibilidad genuina, demostrando que la autenticidad es una moneda valiosa en la cultura popular.

Su carrera despegó en los años 60, coincidiendo con el movimiento de liberación de las mujeres. Aunque nunca se autodenominó feminista, su música, como "Just Because I’m a Woman", reflejó una postura de empoderamiento. Canciones como "Down from Dover" abordaron temas sociales complejos, como el embarazo adolescente y el abandono.

Parton fue recibida con los brazos abiertos a través de divisiones políticas. Ella evitó posicionarse públicamente en cuestiones partidistas, lo que le valió el cariño de todos, incluso en tiempos de intensa polarización. En varias ocasiones rechazó la Medalla Presidencial de la Libertad para no parecer parcial.

En el ámbito filantrópico, Dolly Parton dedicó su vida a ayudar a los demás. Fundó la Fundación Dollywood en 1988, inicialmente para combatir el abandono escolar, y creó el programa My People Fund para ayudar a familias afectadas por incendios en 2016. Su Imagination Library, lanzada en 1995, ha regalado más de 200 millones de libros a niños necesitados.

En 2024, en una entrevista, Dolly Parton expresó: "Espero que se me recuerde como alguien que intentó hacer algo bueno en el mundo y que dejó algunas cosas buenas atrás". Su legado, como una heroína generosa del country, perdurará en la memoria colectiva.