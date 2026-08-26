Matthew Brennan se lleva su segunda etapa en la Vuelta, mientras Pogacar mantiene el liderato

FOTO: Matthew Brennan logra su segunda victoria de etapa en la Vuelta. Pogacar sigue al mando

ROQUETES, España — El joven ciclista británico Matthew Brennan se destacó en la quinta etapa de la Vuelta a España, logrando su segunda victoria al cruzar la meta en un emocionante sprint. Con solo 21 años, el corredor del equipo Visma-Lease a Bike mostró su destreza al desmarcarse en los últimos metros y repetir su éxito de la segunda etapa de esta edición.

El líder de la competencia, Tadej Pogacar, no se quedó atrás, manteniendo su posición en la clasificación general y demostrando su fortaleza al quedarse en el pelotón. El esloveno, campeón del Tour de Francia, busca completar su palmarés al ganar las tres grandes vueltas. En esta edición de la Vuelta, ya se había impuesto en la primera y cuarta etapas, consolidando su liderazgo.

Pogacar sostiene una ventaja de 3 minutos y 21 segundos sobre Primoz Roglic, quien ocupa el segundo lugar, mientras que Enric Mas se encuentra a 11 segundos detrás de Roglic en la general.

Desde su debut en la Vuelta en 2019, Pogacar ha hecho historia en el ciclismo, habiendo ganado el Tour de Francia por tercera vez consecutiva en julio, igualando un récord. Además, su victoria en el Giro de Italia en 2024 lo coloca en una posición privilegiada para convertirse en el noveno ciclista masculino en conseguir el trío de grandes vueltas.

La Vuelta, que comenzó en Mónaco y recorrió partes de Francia y Andorra, volvió a territorio español el miércoles, con los ciclistas enfrentando un exigente recorrido montañoso en Cataluña.

La competencia concluirá en la ciudad de Granada el 13 de septiembre, donde se espera que los últimos días de carrera sean igualmente emocionantes.