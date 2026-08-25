Tini Stoessel enfrenta un conflicto con su padre tras descubrir irregularidades en su carrera

La cantante Martina "Tini" Stoessel se encuentra en medio de un conflicto legal y financiero con su padre y ex representante, Alejandro Stoessel. Esto surge tras una auditoría que reveló que el productor es el único beneficiario de las ganancias generadas durante los 15 años de carrera de la artista.

Después de finalizar su vínculo contractual hace tres meses, la intérprete de 29 años solicitó una revisión sobre la gestión de su patrimonio. El informe indicó que todos los derechos económicos de su carrera artística y de su imagen pertenecen a sociedades comerciales donde no figura como propietaria ni accionista, lo que deja el control y cobro de dividendos en manos de su padre.

Se conoció que Tini facturaba de manera esporádica por servicios artísticos siguiendo las indicaciones de Stoessel. En 2025, los montos que recibía resultaron desproporcionados en relación con los ingresos reales alcanzados por las firmas que celebraban los acuerdos. Además, la artista no tenía acceso a las cuentas bancarias de las compañías y no contaba con contratos que le aseguren participación en ganancias futuras ni en sus próximos lanzamientos discográficos.

A pesar de que la artista firmó documentos a pedido de las empresas involucradas, debido a la confianza familiar, la auditoría confirmó que nunca cedió de manera formal sus derechos comerciales o de imagen. Actualmente, los abogados de Tini están en negociaciones con Alejandro Stoessel para desvincular definitivamente el patrocinio y regularizar la titularidad del patrimonio generado, mientras se investiga si hubo irregularidades en el manejo societario.

A pesar de la disputa económica, la cantante sigue adelante con los compromisos de su gira internacional FUTTTURA, con fechas confirmadas en México, Argentina, el resto de América Latina y Europa.