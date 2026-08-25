La familia de Dolly Parton pide homenajes y donaciones tras su fallecimiento a los 80 años

FOTO: El pedido de la familia de Dolly Parton tras su fallecimiento: "Dejen un mensaje"

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El legado de Dolly Parton es de amor, compasión y resistencia, destacó la familia de la cantante tras confirmar que su muerte fue pacífica y pidió a sus seguidores que le rindan homenaje con donativos, a través de las redes sociales.

La familia comunicó el fallecimiento de Parton mediante una publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de la artista, en la que señaló que la cantante murió "pacíficamente" este martes en Nashville, Tennessee, a los 80 años.

"El ícono global y humanitario, Dolly Parton, conocida por el mundo como una querida cantante, compositora, filántropa, actriz, dramaturga y autora, murió pacíficamente hoy en Nashville, Tennessee. Ella tenía 80 años", señaló el comunicado.

En el mensaje, sus familiares recordaron también a Carl Thomas Dean, su esposo durante 59 años, quien murió en 2025, además de sus padres, Avie Lee Caroline Owens, fallecida en 2003, y Robert Lee Parton Sr., quien murió en 2000.

"Una vida de imitación que brilló lo suficientemente brillante como para que el mundo la vea", expresó la familia, que destacó que Parton permanecerá como una inspiración por su música intemporal y su prolífica composición, pero también por "su ingenio, calidez y bondad que nos hizo sentir como familia".

En ese sentido, remarcaron que su legado "es de amor, compasión y resistencia" y señalaron que, durante una carrera de siete décadas, inspiró a "múltiples generaciones de artistas y fans" tanto con su música como con "un compromiso inquebrantable para hacer del mundo un lugar mejor".

"Sus canciones seguirán resonando entre personas de todas las edades, y su trabajo filantrópico tendrá un impacto duradero", sostuvo la familia.

Además, el comunicado informó que, por pedido de la propia Parton, se realizará una ceremonia "pequeña y privada" exclusivamente para sus familiares más cercanos.

"Los fans y amigos de Dolly de todo el mundo están invitados a rendirle homenaje a Dolly en las redes sociales etiquetando a Dolly Parton o dejando un mensaje en DollyParton.com", indicó la familia.

Por último, los allegados de la artista realizaron un pedido específico para quienes quieran homenajearla: "En lugar de flores, la familia pide donaciones a la Imagination Library de Dolly Parton".

La organización fue creada por la cantante en 1995 con el objetivo de promover el acceso de los niños a los libros y, con el tiempo, se convirtió en uno de los principales proyectos filantrópicos asociados a su nombre.