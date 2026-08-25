Chiaraviglio: “Los Suramericanos dejarán un antes y un después para el deporte santafesino”

El exatleta Germán Chiaraviglio, referente histórico del atletismo argentino y embajador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, aseguró que la competencia tendrá un impacto que irá mucho más allá de las dos semanas de actividad y destacó especialmente el legado de infraestructura deportiva que quedará en la provincia.

“Creo que estos Juegos van a marcar un antes y un después. Vamos a disfrutarlos durante esas dos semanas, pero después quedará una infraestructura de primer nivel para las próximas generaciones”, afirmó el santafesino.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países. El atletismo tendrá como escenario al renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la capital provincial.

Las pruebas de esa disciplina se realizarán entre el 22 y el 26 de septiembre, con la presencia de algunos de los principales atletas del continente. Además, el certamen otorgará plazas para los Juegos Panamericanos de 2027 y formará parte del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Una pista de nivel internacional

Chiaraviglio destacó el nivel de los deportistas que llegarán a Santa Fe y las condiciones que ofrecerá el nuevo escenario. “Van a venir los mejores atletas de Sudamérica, muchos de ellos con nivel mundial y panamericano. Estos Juegos tienen una enorme importancia porque son clasificatorios para los Juegos Panamericanos del año que viene y representan el primer gran paso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, explicó.

También remarcó las expectativas que existen entre los competidores. “Estoy en contacto con muchos de los mejores atletas de Sudamérica y todos quieren venir. La pista va a ser de características increíbles, de nivel mundial, y eso también ayuda a que el rendimiento deportivo sea el mejor posible”, señaló.

El exgarrochista consideró que las obras permitirán fortalecer el atletismo provincial una vez finalizada la competencia y generar nuevas oportunidades para clubes, escuelas y federaciones. “Las próximas generaciones van a poder entrenar acá con sus clubes, sus escuelas o sus federaciones. Estoy convencido de que después de los Juegos llegarán muchos otros eventos importantes porque Santa Fe contará con instalaciones de primer nivel”, sostuvo.

“Es lo más parecido a volar”

Chiaraviglio también se refirió al significado personal de recibir una competencia continental en la ciudad donde desarrolló buena parte de su carrera. “Toda mi vida tuve que viajar muy lejos para participar de torneos de este nivel. Poder vivir ahora una competencia de estas características en Santa Fe, en el lugar donde crecí, es realmente emocionante”, expresó.

Al describir el salto con garrocha, una de las pruebas que integrarán el programa, señaló que se trata de una disciplina que combina técnica y espectacularidad. “El objetivo es superar una varilla utilizando una garrocha, pero lo que hace especial a esta disciplina es su espectacularidad. Es lo más parecido a volar”, afirmó.

Finalmente, convocó al público a acercarse al CARD durante las jornadas de competencia. Según destacó, además de conocer las nuevas instalaciones, los asistentes podrán observar distintas pruebas desarrollándose simultáneamente y a los principales exponentes sudamericanos del atletismo.

“Invito a las familias, a los chicos y a todos los santafesinos a vivir esta experiencia porque realmente los va a sorprender”, concluyó.