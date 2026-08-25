De la Fuente tras la sanción a AFA: "Fuimos las víctimas"

A un mes de la accidentada final del Mundial en Nueva Jersey, donde España se coronó tras vencer 1-0 a la Selección Argentina, el clima tenso lejos está de disiparse. Con los violentos cruces del pitazo final todavía frescos y las duras sanciones de la FIFA recién salidas del horno, Luis De la Fuente rompió el silencio. El DT de la Roja dejó en claro su postura sobre la batalla campal y fue contundente: aseguró que sus dirigidos no tuvieron responsabilidad en los tumultos.

“Lo que no se puede dar es esa imagen ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos”, disparó el técnico en diálogo con Radio Nacional de España. Para De la Fuente, lo visto sobre el césped al concluir el partido fue algo "intolerable e inadmisible".

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"No se puede dar una imagen ante 2.000 millones de personas de un final tan feo... Nuestros futbolistas han sido los perjudicados y las víctimas..."



De la Fuente habla en @RNEdeportes la sanción a Paredes por su agresión a los futbolistas españoles tras la final del Mundial pic.twitter.com/GDIT7GEFWG — RNE Deportes (@RNEdeportes) August 24, 2026

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Las secuelas del choque escalaron al plano disciplinario con duras penalizaciones por parte del ente rector del fútbol mundial. El caso más severo cayó sobre Leandro Paredes, suspendido por diez fechas. Nahuel Molina recibió siete partidos de inhabilitación, mientras que Thiago Almada y el español Gavi sufrieron una fecha cada uno.

En el cuerpo técnico albiceleste también hubo bajas: Roberto Ayala fue sancionado con tres jornadas tras un cruce con Dani Olmo. A esto se le sumó una multa económica a la AFA por la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas durante los festejos ante Inglaterra en semifinales.

Sus charla con Scaloni

Pese a la gravedad de los hechos, el entrenador español buscó bajar los decibeles en el plano de las relaciones personales. Reveló que integrantes del entorno del seleccionado argentino le hicieron llegar sus disculpas y dedicó palabras de reconocimiento hacia Lionel Scaloni, con quien mantiene un vínculo cercano. “Tengo una grandísima relación y es un amigo, una persona con valores y principios. Sé que no le gustó para nada ese comportamiento”, remarcó.

Evitando polemizar con la severidad de los fallos, De la Fuente concluyó con un llamado a la reflexión institucional sobre la imagen del deporte a nivel global. Para el DT campeón del mundo, episodios de esta magnitud dañan la esencia del juego y no deben repetirse, entendiendo que el fútbol tiene la responsabilidad ineludible de educar y formar en valores a las futuras generaciones.