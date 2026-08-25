River con visitantes en Banfield: ¿cuánto cuestan las entradas?

FOTO: La última vez que hinchas de River fueron de visitante en el AMBA, fue en 2019, ante Banfield.

River ya sabe que el próximo domingo tendrá hinchas de su club en la cancha de Banfield, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Florencio Sola, desde la 15 y continuará con la creciente tendencia de recuperar el público visitante para el fútbol argentino.

La Aprevide -Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires- confirmó la autorización para la presencia de simpatizantes del Millonario, aunque aún no especificó la cantidad que podrá ir a alentar al equipo dirigido por Eduardo ''Chacho'' Coudet.

El dato sobresaliente es que la última vez que River pudo llevar hinchas en condición de visitante en el AMBA -Área Metropolitana de Buenos Aires- fue también contra Banfield, en 2019.

Los hinchas de River que deseen asistir al encuentro que se disputará en el sur del Gran Buenos Aires ya conocen el precio que deberán pagar por las entradas: $110.000, el mismo precio que Platense les cobró a los de Boca en Vicente López.

La dirigencia de Banfield destinará unas 7 mil localidades para los simpatizantes del Millonario.

La cifra resulta elevada para la economía actual y demuestra lo difícil que es absorber los costos de ir a ver a un equipo en condición de visitante en este 2026, con valores muy superiores a las entradas de los locales.

Además de las cifras anunciadas para Banfield-River, y el antecedente de Platense-Boca, hubo otros encuentros con precios similares: Talleres les había cobrado $100.000 a los hinchas de Boca para el encuentro del 2 de abril, mientras que Lanús puso el mismo precio para las entradas del duelo contra el Xeneize del 4 de marzo.