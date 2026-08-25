Tragedia en Las Rabonas: murió un motociclista tras un triple choque
Un hombre de 48 años falleció este martes luego de que la motocicleta que conducía chocara contra un automóvil, un utilitario y una pick up sobre la Ruta 14, en Traslasierra.
25/08/2026 | 14:59Redacción Cadena 3
FOTO: Un siniestro vial involucra a tres vehículos y deja una víctima fatal
Un hombre de 48 años murió este martes tras protagonizar un fatal siniestro vial sobre la Ruta 14, a la altura de la localidad de Las Rabonas, en el valle de Traslasierra.
De acuerdo con las primeras informaciones, por causas que son materia de investigación, la motocicleta Rouser Bajaj 200 cc que conducía la víctima colisionó con un automóvil Fiat Strada, conducido por un hombre de 74 años, y una pick up Foton destinada al transporte de mercadería, al mando de una mujer de 47.
Como consecuencia del impacto, un servicio de emergencias que arribó al lugar constató el fallecimiento del motociclista.
En el sector trabajó personal policial, que intervino para establecer la mecánica del episodio. Las circunstancias que desencadenaron la triple colisión son ahora materia de investigación.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre de 48 años murió en un siniestro vial en la Ruta 14.
¿Quiénes estuvieron involucrados? La víctima conducía una motocicleta Rouser Bajaj 200 cc y colisionó con un Fiat Strada y una pick up Foton.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este miércoles.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la Ruta 14, a la altura de la localidad de Las Rabonas.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? La motocicleta colisionó con un automóvil y una pick up, lo que resultó en la muerte del motociclista.
¿Por qué se investiga el caso? Las causas del siniestro y la mecánica de la triple colisión están bajo investigación.