Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 25 de agosto.
El sorteo número 18872 de la quiniela matutina se realizó el martes 25 de agosto a las 15:00, destacando el número 7737 en la primera posición, asociado a Eucaliptus.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18872 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 25 de agosto a las 15:00, destacando el número a la cabeza 7737, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7737
2° 5897
3° 0380
4° 7824
5° 4494
6° 5915
7° 9505
8° 8684
9° 2417
10° 2191
11° 1486
12° 9320
13° 9752
14° 6194
15° 4704
16° 8480
17° 3474
18° 5153
19° 8327
20° 8258
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18872 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 25 de agosto a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 7737, asociado a Eucaliptus.
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
La información está disponible en Cadena 3 Argentina.